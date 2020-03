Una joven francesa quedó internada por sospecha de coronavirus

El Hospital del Milagro estrenó ayer el protocolo de actuación ante casos sospechosos de la enfermedad del coronavirus. Se aplicó para cuatro integrantes de una familia oriunda de Francia que estaba de visita en Cachi y dos guías de turismo salteños que acompañaban a los extranjeros.

En el nosocomio quedó internada una de las turistas, una joven de 30 años, quien es la única que presenta sintomatología compatible con el COVID-19. Sus padres y una tía, todos mayores de 65 años, fueron derivados al hotel donde tenían su reserva en la capital salteña y donde deberán pasar, aislados, 14 días en observación. Lo mismo se dispuso para los dos trabajadores turísticos, quienes deberán cumplir con la cuarentena en sus domicilios.

El gerente del Hospital del Milagro, Juan José Esteban, explicó anoche a El Tribuno que la joven francesa llegó al nosocomio público de Cachi hace dos días con fiebre y tos seca, y allí fue atendida hasta que se decidió su traslado ayer junto a quienes estuvieron con ella. Fueron transportados en ambulancia y llegaron hasta el Milagro, que es el centro de referencia provincial en infectología, cerca de las 18.30.

Según le confirmaron a este diario fuentes judiciales, los padres de la paciente se negaban a ser trasladados y hasta se barajó la posibilidad de que intervenga la Policía hasta que entraron en razón.

Esteban aclaró que, por protocolo, a la joven se le realizaron pruebas para saber si tiene alguno de los tres tipos de gripe para los que se tienen reactivos en Salta y cuyos resultados van estar durante la mañana de hoy. Si los análisis dan negativos, enviarán una muestra de sangre a Buenos Aires, al laboratorio Malbrán, para el estudio del coronavirus COVID-19 y confirmar si es que está infectada con la enfermedad que tienen en vilo a todo el mundo. Ese resultado, si se llega a requerir el estudio, recién se conocerá el domingo o lunes próximos, como aclaró el gerente.

Derrotero por el país

La familia francesa ingresó a Argentina por el aeropuerto de Ezeiza el 2 de marzo. Según contó el gerente del Milagro, desde Buenos Aires partieron hacia el sur del país, luego arribaron a Jujuy y terminaron en Salta.

"Una epidemióloga ya hizo el recorrido de la familia que visitó algunas localidades del norte de la provincia y Jujuy", indicó Esteban.

De acuerdo a la información de los expertos, el período de incubación del COVID-19 (es decir, cuánto tardan los síntomas en aparecer después de contraer la infección) es de entre 1 a 14 días, por lo que los tiempos abren la posibilidad de que la paciente podría haber traído la enfermedad desde Francia.

En cuanto a los padres y la tía de la turista internada, Esteban detalló que quedaron bajo el seguimiento del Primer Nivel de Atención de Salud de la Provincia, al igual que los dos trabajadores salteños.

El profesional describió que la joven que quedó en el hospital del Milagro tiene "un cuadro sintomático respiratorio no complicado". "Tiene tos, fiebre y está con muy buena saturación de oxígeno. Tiene muy buenos parámetros vitales y en este momento no corre ningún riesgo", dijo el administrador del Hospital del Milagro.

No se hizo el aislamiento en Cachi

La turista francesa fue atendida en el hospital de Cachi por el doctor Guedilla. También coordinó la asistencia e incluso admitió haber tenido contacto con los turistas, el gerente del hospital Vicente García, aunque nos los revisó él. Según García, tomó las medidas de recaudo como el uso de barbijo. El profesional admitió que los turistas no viajaron en ambulancia a Salta, sino en la traffic turística. Al ser consultado sobre por qué no se procedió allí al aislamiento, dijo que la decisión del traslado fue consensuada con Epidemiología. El gerente luego participó de una reunión de Comité de Cachi. Reiteró que “tomó todos los recaudos”, al ser consultado sobre por qué no se autoexcluyó.