Juventud inicia una nueva etapa con la villa

Ilusionado y sustentado por la producción que tuvo en la primera fase, Juventud Antoniana recibirá a Villa San Antonio en un desértico estadio Padre Martearena (se juega a puertas cerradas por disposición de Consejo Federal, y a razón del coronavirus), desde las 17, en el choque correspondiente a la primera fecha de la segunda ronda de la zona 1 del Regional Amateur.

Una previa desconcertante y preocupante fue la que padecieron en calle Lerma y San Luis. No estaba claro si el partido se jugaba o quedaba suspendido debido a la pandemia del coronavirus.

Una vez que el Consejo Federal confirmó que se jugará a puertas cerradas, los dirigentes antonianos intentaron trasladar el juego al Fray Honorato Pistoia, donde goleó a Libertad de San Carlos 5 a 0, el domingo pasado en la última fecha de la primera etapa.

La solicitud fue rechazada casi automáticamente por sus pares de San Antonio y de esta manera todo volvió a plan original, jugar en el Martearena.

En cuanto a lo futbolístico, Adrián Cuadrado meterá manos en el equipo y realizará tres modificaciones con respecto al último once que goleó en su vuelta a casa.

Bajo los tres palos, Eduardo Flores, tras descansar un fecha por prevención, retornará a la titularidad para reemplazará a Hugo Acevedo.

Unos metros más adelante, el técnico santo le dará su voto de confianza a Martín Arce, que volverá a la zaga central en cuenta de Facundo Girón.

En la última variante, Cuadrado todavía no definió el reemplazante de Leonardo Silveira, quien por un problema en el tobillo no será de la partida.

El entrenador antoniano tiene dos candidatos para ocupar la vacante, Juan Molina o Martín Esparza, pero esperará hasta último momento para definirlo.

En San Antonio, Raúl Olarte, también tiene pesando cambiar dos nombres del equipo que venció a Redes de la Patria (1 a 0). En la última línea, Pablo Casas ingresaría por Gabriel Alvarado, mientras que en el circulo central Alejandro Taborda supliría a Facundo Sánchez. La villa también espera comenzar esta etapa con un buen resultado.

Los equipos:

JUVENTUD SAN ANTONIO

E. Flores J. C. Mulieri

N. Pérez P. Casas

M. Arce P. Mamaní

M. Núñez N. Calvo

J. Velazco P. Sulca

M. Cachi A. Taborda

C. Chavarría J. Pichotti

C. Churquina E. Cáceres

J. Molina O. Domínguez

R. Gómez L. Villa

M. Vicedo I. López

DT: A. Cuadrado R. Olarte

Estadio: Martearena

Árbitro: Gustavo Benítez

Hora de inicio: 17