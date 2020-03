Juan Vizcarra padece una discapacidad visual, pero eso no le impide hacer feliz a su sobrino Gael, quien todos los días vuelve montado en el animalito.

Aunque casi no ve, busca a su sobrino de la escuela en poni

Juan Marcelo Vizcarra, de 43 años, es un hombre muy conocido en San José de Metán, debido a que sufre una discapacidad visual y hubo campañas solidarias para que tratara de viajar a China para operarse, pero no se logró recaudar el dinero suficiente, por lo que la intervención sigue postergada.

"Juancito" ama a los animales y a los niños. Por eso cada mañana prepara a uno de los ponis de su familia, monta en su bicicleta y lleva tirando, muy lento, al pequeño y manso animal hasta inmediaciones del jardín de infantes "Oso Panda", que se encuentra en el centro de Metán.

Es el momento más esperado por su sobrino Francisco Gael Vizcarra, de cinco años, quien con mucha alegría, monta al caballito, llamado "Pucho", y emprenden el regreso hacia la Villa San José.

"Estoy muy feliz porque mi tío trae a "Pucho' cuando salgo del jardín para ir a mi casa. Mi mamá me lleva a la mañana y después mi tío Juan, me va a buscar con el poni", dijo Gael a El Tribuno, mientras abrazaba al manso animal.

Una postal muy singular

En el regreso a casa no hay contratiempos ni dificultades. Juan acomoda lentamente a Gael sobre el animal, sube a su bicicleta y comienza el recorrido lentamente.

Lo que ocurre es que "Pucho" ya está acostumbrado a seguir a la bicicleta. Es una verdadera postal muy particular y conmovedora ver el paso del niño montando en el poni, tirado en una bicicleta por una persona que sufre una severa discapacidad visual.

"Yo no tengo hijos y esto lo hago desde hace muchos años porque amo a mis sobrinos y a los animales, y creo lazos de amor entre ellos. Ya lo buscaba a su hermano, Lautaro, cuando era muy pequeño, pero ya está grande, tiene once años. Ahora lo hago con Gael desde hace tres años, y a mí también me hace muy feliz", dijo Juan Vizcarra a El Tribuno.

Un viaje frustrado

En 2018 toda la comunidad de San José de Metán se unió en una campaña solidaria, con el apoyo de instituciones y autoridades, pero no fue suficiente. Juan Marcelo Vizcarra no pudo viajar a China para someterse a una operación para tratar de recuperar la vista.

"Todo el dinero que se juntó fue depositado en el centro médico de China. El problema es que el dólar siguió subiendo y todo se dificultó. Estoy muy agradecido con la comunidad por el apoyo y espero en algún momento poder concretar este sueño para poder ver con normalidad", destacó.

Juan solamente pudo terminar la primaria en la escuela Marco Avellaneda de Metán, debido a que desde pequeño tiene menos del 20% de capacidad visual, porque sufre una atrofia de papila bilateral.

Su esperanza de volver a ver es un tratamiento con células madre que se hace en China, con un costo de alrededor de US$ 45.000, con el que se buscará regenerar el nervio óptico.

El programa en el Wu Medical Center, en Beijín, es de células madre neurales por punción lumbar. Se trata de tres implantes de células mesenquimales por vía intravenosa. Incluye todas las pruebas de laboratorio, entrenamiento diario de rehabilitación, tratamiento y medicación diaria.

"Creemos que en las dos semanas de tratamiento el paciente puede notar una buena mejoría: las células madre neurales, después de la implantación, pueden crecer en células neuronales normales y reparar el déficit del nervio óptico, incluye la cabeza del nervio óptico y reconstruir la vía del nervio óptico de nuevo", informaron sobre el caso del metanense desde el Wu Medical Center de China. Destacaron que la vista de Juan tendría una buena mejoría. Alrededor del 30%, incluso mucho más si responde bien al tratamiento. Podrá ver las cosas en frente de él mucho más claramente que antes, a más larga distancia.