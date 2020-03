Video resumen:  Estás son las medidas tomadas por el presidente

El presidente Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa una nueva serie de medidas para enfrentar la pandemia por el coronavirus, que en Argentina acumula 56 afectados y dos muertos. Durante el contacto con los medios desarrollado en la Quinta de Olivos, en el que estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, decretó la suspensión de clases y el cierre de fronteras por espacio de 15 días para minimizar la circulación del virus COVID-19.

1.Suspensión de clases

Se suspenden las clases por 14 días pero no se cierran las escuelas. Se reemplazarán los comedores por entregas de viandas. Se trabajará en actividades de educación a distancia.

2. Prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes por el plazo de 15 días

Esto decisión minimizará la posibilidad de ingreso y la propagación del virus al interior de nuestra región. Estaremos colaborando con las autoridades de los países vecinos en intercambio de información clave para lograr el objetivo en común. Además, hemos detectado personas que descienden de un avión de zonas de riesgo en un país vecino e intentan ingresar al nuestro por la frontera.

3- Licencia laboral para los mayores de 60 años, embarazadas y menores de 60 años con condiciones en riesgo

Con la finalidad de proteger a quienes sean considerada población de riesgo, vamos a permitir licencia laboral. En caso de que su trabajo resulte esencial, vamos a instrumentar medidas para reducir el riesgo.

4. Cancelación de aglomeraciones y suspensión de actividades no escenciales

Se van a cancelar todas las formas de aglomeración, sean deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo. También se van a suspender actividades no esenciales. Así podremos reducir el contacto y que la transmisión sea lo menor posible.

“Vamos a disponer desde ya mismo que no se va a poder desarrollar ningún tipo de espectáculo, ningún tipo de teatros, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclee en esos encuentros, tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine”, advirtió Fernández. Sin embargo, el fútbol quedó al margen de la restricción porque desde este fin de semana se disputa sin público en todas sus categorías.

“El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió.

Ya la semana pasada hubo un intento de que la primera fecha de la Copa de la Superliga fuera transmitida por la TV Pública. Interlocutores del gobierno nacional tomaron contacto con las empresas que poseen los derechos (Turner -TNT Sports- y Fox Sports Premium -hoy en manos de Disney-) para sondear la posibilidad de liberar los partidos, dado que los hinchas no podían concurrir a los estadios. Pues bien, el presidente directamente hizo público su deseo.