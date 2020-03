Gatti: “Nos agarra en un momento deportivo bueno”

El parate también llegó al básquet nacional y Salta Basket, que viene realizando una buena campaña hasta el momento, deberá esperar la reanudación del certamen tras su último partido frente a San Isidro de San Francisco, Córdoba, donde además debía afrontar otros dos encuentros por la Liga Argentina.

Esteban Gatti, entrenador en jefe de los infernales, se refirió a la situación en La Liga Argentina.

“Ahora nos agarra en un momento deportivo bueno, la verdad que tenemos que acatarnos a las ordenes que están dando. Tenemos visto lo que pasó en Italia y España y nosotros no podemos creernos más que nadie. No hubiéramos querido parar porque tendríamos la posibilidad de estar cuartos en tabla si conseguíamos los triunfos en Monteros y en Ceres”, le comentó Gatti a El Tribuno.

El plantel de Salta Basket fue licenciado y la mayoría opto por volver a sus ciudades y la vuelta a las actividades para los infernales será el lunes 23. del corriente. Incluso Gatti ya se encuentra en Bragado, provincia de Buenos Aires, de donde es oriundo.

“La mayoría de los jugadores decidió ir a sus ciudades de orígenes, menos Santiago González y Dmitri Flis. Vamos a retomar el 23, acorde a las circunstancias, si esta semana se cambia de opinión de volver o seguir con la medida, acataremos las órdenes”, remarcó Gatti.

El gran triunfo frente a San Isidro le permitió al combinado salteño mantenerse expectante en la zona de arriba y de continuar con esta gran racha, podría meterse entre los cuatro primeros de la Conferencia Norte.

“Las posibilidad de estar arriba depende de nosotros, cualquier resultado va a ser favorable porque se enfrentan los de arriba. A priori, en esta gira el rival más complicado era San Isidro pero para nosotros nada es fácil, tenemos que ir a darlo todo en cada partido, ya nos tocó perder en Morteros y no podemos subestimar al rival y Ceres nos complicó en el Delmi donde recién en el último cuarto hicimos la diferencia”.

Por último con respecto a los cuidados de los jugadores, el entrenador expresó: “Es un plantel profesional que se cuida y estoy bastante tranquilo en ese sentido. El PF estuvo a disposición de los jugadores, les recomendó hacer actividad física en estos días”.