“La comunidad latina en EE.UU sufre profundamente las consecuencias del coronavirus”

La periodista salvadoreña Carmen Rodríguez, en diálogo con El Tribuno desde Washington DC, cuenta como viven los latinos estos días en los que se profundizaron las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos. La falta de trabajo es una de las principales preocupaciones. Desde ayer rige la prohibición de abrir bares y restaurantes.

¿Cómo modificó la vida cotidiana en EE.UU las medidas preventivas que se adoptaron por el coronavirus?

Todo está cambiando aceleradamente. Las calles permanecen casi vacías. Lo que estamos viendo es algo insólito. La gente está como yéndose a otros lugares, fuera de las grandes ciudades. Ayer, por ejemplo, se decretó el cierre de bares y restaurantes. Es una medida que impacta directamente en la economía local y que afecta, fundamentalmente, a la comunidad latina que se desempeña en ese rubro como meseros y bartender. En principio es hasta el 1 de abril, pero también en algunos lugares se habla de un tiempo indeterminado.

¿Existe una compensación económica para los trabajadores del sector gastronómico y de servicios?

En el caso de los indocumentados no hay compensación alguna. Ellos trabajan por día y por hora, y no cuentan con ningún tipo de amparo legal. Van a ser los más golpeados por esta situación. Quienes están legalmente establecidos, se les garantizó que seguirán cobrando sus salarios. Hay mucha preocupación, ya que si la persona no trabaja (indocumentados) no tiene como sostenerse. Son 14 días en principio.

"Van a surgir problemas con el pago de la renta, de deudas, compra de alimentos. Gran parte de las personas que pertenecen a este grupo necesitan más de un trabajo para mantenerse, y esto los pone en una situación en extremo difícil"

¿Cómo funcionan las oficinas estatales y privadas?

Desde el viernes pasado los empleados de las oficinas federales, estatales y del Banco Mundial fueron enviados a trabajar desde sus casas. Algunas empresas privadas administrativas también. Ayer arrancó la semana con una actividad reducida a un mínimo. También las universidades y escuelas suspendieron las clases desde el viernes último. En algunos casos será hasta el 1 de abril, en otros hablan de extender la medida hasta después de Semana Santa. Esto varía en cada estado, pero oficialmente muchas de las medidas comenzaron a regir desde ayer, es el caso de Nueva York, Columbia, Meryland, entre otros. En New Jersey rige, por ejemplo, una especie de toque de queda desde las 20 hasta las 5 de la mañana. Esto implica que nadie puede salir de su casa.

"Los gobernadores de los estados más afectados presionan al Gobierno central para que se decrete el cierre de actividades en todo el país"

¿La gente cómo reaccionó respecto al abastecimiento?

Se volcó masivamente a proveerse de artículos de limpieza y mercadería, sobre todo en las ciudades grandes. Los clientes reportan faltante de papel higiénico, productos de limpieza y hasta de agua. Ayer fui a un supermercado y no había pastas. Apenas uno llega al local comercial hay en la puerta una lista con los artículos que no están en los estantes. El Gobierno asegura que no hay desabastecimiento, pero un consumo tan masivo no da tiempo a reponer la mercadería en las góndolas a pesar que haya stock en los depósitos.

¿Se registraron aumentos de precios de la mercadería?

Hasta el momento no hubo aumentos, al menos en las cadenas y supermercados. Algunos cuentan que en pequeñas tiendas hubo algunos incrementos. Pero para paliar esta situación, en DC el Gobierno abrió una línea para que las personas denuncien esta situación.