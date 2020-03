Coronavirus: El crudo relato de un médico cardiólogo que se volvió viral

Fernando Botto está acostumbrado a hablar frente a auditorios científicos y congresos. Pero mandó un audio por Whatsapp y jamás se imaginó lo que sucedería luego. Quizás fue por lo crudo de sus palabras, o por qué apeló al sentido común. Pero el mensaje que el médico cardiólogo, (MN 79189), jefe del Departamento de Cardiología e Investigación en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) mandó a sus amigos de tenis, del club de toda su vida, se replicó miles y miles de veces y llegó a varios países, ya que según él mismo le contó a Infobae, le escribieron desde Italia, España, Alemania, Estados Unidos, Australia, Uruguay, entre otras naciones. “Estoy muy preocupado, pasé mi vida atajando infartos en la unidad coronaria y en contacto con la muerte, esto (el COVID-19) es distinto”, comienza el doctor en el audio.

“Lo que se sabe es terrible por supuesto, pero creo es un poco peor: parecería que tranquiliza decir que a los chicos no les pasa nada y que los que se mueren son viejos y que tienen enfermedades preexistentes. Pero en España, en Italia, se está muriendo gente de 30 años que iban al gimnasio”, advierte más adelante Botto a sus amigos de tenis.

Para el cardiólogo, esto se debe a que el virus “tiene una capacidad de contagio terrible, y entender esto es la clave de todo”. “Es probablemente cuatro a cinco veces más contagioso que la gripe común y esto hace que pueda haber un volumen de gente que se contagie muy rápido y esto satura, supera las capacidades del sistema de salud de atajar a ese 15 a 20% que va a requerir hospital”, continúa Botto.

“Muchos se van a morir, por lo menos eso es lo pasó en Italia, porque no alcanzaban los respiradores, entonces tenían que elegir si dejarle un respirador a un señor de 65 años diabético, complicado o a una persona de 40, con dos hijos. El de 65 no era un señor de 88 muy mayor y muriéndose previamente, un señor de 65 es cualquiera de los que jugamos al tenis en el club, eso es terrible, me imagino a esos médicos tomando esas decisiones”, lamenta.

En este contexto, en el audio Botto recomienda “aplanar la curva, que no haya un alto volumen de contagios en muy poco tiempo que sature al sistema de salud y todos los que necesiten un respirador lo van a precisar, hay que aislarse, este bicho es muy contagioso”.

“Estoy hablando de no juntarse entre 4 a tomar una cerveza, estoy hablando de no ir a festejar el cumpleaños de tu hijo a la esquina entre 20 con los compañeritos”, explica, y agrega “no hay que ir al teatro, al fútbol, no hay que ir a ningún lado que no sea imprescindible ir, las personas se tienen que quedar en sus casas, porque tenemos que disminuir la tasa de contagio”.