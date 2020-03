Denuncian que empresas privadas obligan a sus empleados a ir a trabajar

Durante una conferencia de prensa esta mañana, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, fue consultado por empresas que obligan a sus trabajadores a concurrir a sus lugares de empleo. Se mencionó el caso de un “call center”, en el que trabajan decenas de personas.

El funcionario provincial dijo que, si las empresas obligan a sus empleados a ir a trabajar, hay que hacer la denuncia al 911. En caso de que no se cumpla esta advertencia, la denuncia seguirá mediante el fiscal de turno.

Desde el Ministerio de Trabajo dijeron que están analizando tomar medidas con respecto a las empresas privadas. “Se está evaluando todo”, aseguraron. Se espera que durante el transcurso de la tarde salga un escrito con los puntos más importantes.

*Casos denunciados*

Empleados de servicio técnico a domicilio de una empresa de televisión por cable fueron obligados a trabajar bajo amenaza de descuento. Si bien andan por toda la ciudad con los vehículos corporativos, la única concesión que tiene es no entrar a las viviendas de los clientes. Advirtieron que la empresa no les provee los elementos básicos de protección corporal: solo alcohol en gel.

Esta mañana, se conoció el mensaje que una empresa de telefonía móvil envió a sus empleados en el que advirtieron que, mientras el Ministerio de Trabajo de la Provincia no haga regulaciones para empresas privadas, seguirán apegados “a los contratos laborales celebrados”.

Ante la suspensión del transporte público de pasajeros en toda la provincia, decidieron “ser flexible(s) en el horario laboral de ingreso”. “Debemos seguir, en conjunto, tratando de cumplir nuestras metas para lograr la subsistencia de la empresa”, manifestaron en el comunicado.

Desde la compañía dijeron que comprenden que la pandemia de coronavirus afecta el estado emocional de los trabajadores. Por eso, quienes no puedan concurrir a laborar pueden tomar una licencia sin goce de haberes, que no generará antecedentes en sus legajos.