Un tenista argentino está varado en Italia

El tenista argentino Juan Pablo Paz, varado en Milán luego de que la actividad en el circuito se detuviese por la pandemia de coronavirus, confesó que la situación se agravó en las dos últimas semanas, al punto de que no sabe cuándo podrá regresar a la Argentina debido a que el aspecto económico es fundamental para su carrera y al no competir se le van acabando los recursos.

“Estoy en Milán, en cuarentena, acá todo el mundo está en su casa y únicamente se puede salir al supermercado, la farmacia o a pasear el perro, no mucho más. Se vive una incertidumbre total, en mi caso iré viendo como sigue la situación en las próximas dos semanas y después decidiré si regreso a la Argentina”, reveló el tenista nacido en Quilmes hace 25 años.

Paz, actualmente ubicado en el puesto 639 del ranking mundial de la ATP, aunque llegó a estar en el casillero 284 en mayo de 2017, ganó en enero pasado el torneo Future de El Cairo, y luego en febrero llegó a la final del certamen de la misma categoría jugado en Antalya, Turquía.

“En las dos últimas semanas la situación se agravó muchísimo, cambió todo. Se dice que el pico de la pandemia será el domingo próximo y después debería empezar a bajar, pero está complicado, Italia es el segundo país más infectado después de China, pasó todo muy de golpe”, añadió Juampi Paz.

El tenista radicado en Berazategui tenía previsto jugar un torneo en Croacia cuando se agravó la situación del coronavirus con la multiplicación de casos y necesita competir para generar ingresos y poder mantenerse en Europa.

“Mi situación es complicada, no puedo planear a largo plazo, es más bien el día a día. Tenía previsto jugar Interclubes en Alemania pero creo que no podré hacerlo y lo pensaré dos veces antes de gastar dinero en un pasaje para regresar a la Argentina, ya que en una de esas si todo mejora deberé retornar a Europa”, expresó Paz.

El quilmeño, hincha fanático de River Plate y admirador de Marcelo “Muñeco” Gallardo, estaba considerado como una de las grandes promesas del tenis nacional allá por 2013, eso motivó el entonces capitán de Copa Davis, Martín Jaite, decidió llevarlo para entrenar como sparring a la serie de semifinales del Grupo Mundial que la Argentina jugó en Praga ante la República Checa, en septiembre de ese año.