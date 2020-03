Darío Benedetto: "Felicito a River por no haberse presentado"

El ex goleador de Boca, Darío Benedetto, hoy en el Olympique, de Marsella, elogió a River Plate por no haberse presentado ante Atlético Tucumán, y sostuvo que el resto tendría que haber imitado.



"Felicito a River por la postura que tomó. Lo mismo que hicieron ellos lo tendrían que haber hecho todos los clubes del fútbol argentino y no jugar ningún partido, ni siquiera a puertas cerradas", le indicó a ESPN el delantero que en la final de la Libertadores 2018 quedó retratado por sacarle la lengua al riverplatense Gonzalo Montiel luego de anotar el primer gol del partido que finalmente ganó el "millonario" por 3 a 1.​



"Acá todo el mundo sabe las cosas que se pierden cuando no hay fútbol en cualquier país, pero si está suspendido en Italia, en España, en Francia y en el resto del mundo, que se siguiera jugando en Argentina significaba que en ese momento se estaba haciendo algo mal", estimó.



E inmediatamente el "Pipa", o "Pip", como le dicen en Francia, se metió de lleno en lo que le provoca a él y su familia esta pandemia de coronavirus: "Todos tienen que quedarse en sus casas y no jugar con la salud de nadie, porque esto es muy preocupante. A la distancia me parece que en la Argentina todavía no lo están asimilando con la responsabilidad que lo tienen que tomar. En el caso de Italia y España, que están muy pegados a lo que es Francia, realmente es muy grave lo que está pasando", indicó.



"Acá en Francia los hospitales están totalmente colapsados, al punto que deciden que a los mayores de 65 años no los atienden, porque prefieren hacerlo con la gente más joven. Es terrible. Ojalá no llegue a pasar todo eso en la Argentina", reflexionó con un tono de angustia.



Posteriormente le pidió "disculpas a River" por algunas declaraciones realizadas en su momento "por ser muy hincha de Boca”, y contó que celebró "mucho el título de la Superliga. Algún día me gustaría volver y retirarme en el club".