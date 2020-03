Con el objetivo de defender sus derechos como trabajadores de la educación en las comunidades originarias, auxiliares bilinges decidieron organizarse en la Asociación de Docentes Originarios de la Provincia de Salta (Adopsa).

Auxiliares bilinges se defenderán de la desigualdad de condiciones porque no cobran lo mismo que un docente regular de grado.

Néstor Fernández, maestro wichi de Embarcación y presidente de la entidad, contó que luego de conformar la comisión directiva con referentes wichis, guaraníes y tobas, trabajan para conseguir la personería jurídica y sumar a más auxiliares bilinges, que se estiman son unos 300.

"La idea de organizarnos nace porque desde que salió el decreto de designaciones para maestro de lengua indígena nunca hubo un apoyo y acompañamiento institucional por parte del Estado. Existe un vacío legal y las cuestiones educativas relacionadas a la educación intercultural bilinge no están en agenda", señaló.

Agregó que buscarán acompañar a los auxiliares a través del trabajo conjunto con el Estado provincial y nacional en relación con la educación indígena. Fernández remarcó que se encuentran en desigualdad de condiciones porque no cobran lo mismo que un docente regular y además no tienen la formación adecuada para poder tener un mejor desempeño en las aulas. Sin embargo, buscarán trabajar no tan solo en el nivel primario, sino que también aspiran a llegar al secundario y al terciario.

Por esa razón representantes de las comunidades de Carboncito, Misión Chaqueña, Padre Lozano, Misión Salim, El Tráfico y del pueblo Lules se reunieron recientemente con el ministro de Educación, Matías Cánepa, para plantearle el tema que lo ocupa.