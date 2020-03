La Mesa de Enlace dijo estar a "las puertas de un conflicto" si el gobierno sube la retención de la soja

Los presidentes de las cuatro entidades rurales que integran la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, volverán a verse las caras este martes, a las 10, para continuar con la discusión en torno a la intención del Gobierno nacional de aumentar en tres puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones sojeras.

Durante su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández ratificó la idea de aumentar los tributos solo para este producto, en lo que consideró es "una propuesta generosa", porque mantiene al margen de los incrementos al resto de los cultivos.

Sin embargo, dirigentes de la Mesa de Enlace advirtieron hoy que un incremento en la alícuota de las retenciones pueden abrir "las puertas a un conflicto”, de cara a la nueva reunión que las entidades del campo mantendrán mañana con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.



El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, expresó vía Twitter estar “sorprendido” por la decisión del Gobierno y aseguró que la situación actual “se parece más a las prácticas a la que nos tenían acostumbrados cuando no había diálogo en el pasado”.



“Se continúa poniendo el foco en la contribución del sector privado vía impuestos sin que exista un esfuerzo conocido, concreto y sincero por mejorar las cuentas públicas por vía del control de los gastos”, agregó Pelegrina.



Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, opinó que la propuesta “no es generosa” y alertó que, en caso de no rever el Gobierno la decisión en la reunión de mañana, “estaremos, lamentablemente, a la puerta de un conflicto”.



En declaraciones de prensa, el dirigente rural también consideró que “los productores están atrapados en la voracidad de los gobiernos que nos exigen pagar lo que ya no tenemos”.



Asimismo, el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Daniel Kindebaluc, lamentó que “a pesar de la promesa del Gobierno de consensuar todas las medidas con las entidades, el presidente haya decidido avanzar con el aumento de las retenciones a la soja, aunque no la haya nombrado”.



Por último, el presidente de la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja), Luis Zubizarreta, opinó -en Canal Rural- que “sacarle a los sectores más competitivos es matar a la gallina de los huevos de oro” ya que desincentiva el aumento de la producción.