Los desafíos de la F-1 para el resto de la temporada

Luego de la anulación o el aplazamiento de los siete primeros Grandes Premios a causa de la pandemia de coronavirus, la Fórmula 1 se prepara para una temporada 2020 más corta, más densa, y económicamente más dura, lo que tendrá consecuencias para 2021.

El Gran Premio de Australia, anulado casi sobre el inicio de la actividad; el GP de Baréin, de Vietnam, de China, de Holanda y de España aplazados a fechas aún por determinar. Y el mítico GP de Mónaco, uno de los más antiguos del Mundial, fue cancelado después de haberse disputado ininterrumpidamente desde hace 65 años.

Tras el anuncio de los cambios en tres carreras del mes de mayo, la temporada -que iba contar con la cifra récord de 22 pruebas- arrancará en Azerbaiyán, en Bakú, el 7 de junio, y eso en el mejor de los casos.

“Es hipercomplicado rehacer un calendario, porque tú no sabes cuándo estará todo operacional”, resumió Frederic Vasseur, el jefe principal de la escudería Alfa Romeo. “Hay que tener una visión global. Inglaterra no está demasiado afectada por el momento, pero puede estarlo cuando Italia lo esté menos. Y también está el lugar donde tendrán lugar las carreras”, agregó.

Mientras el reglamento prevé un mínimo de ocho GP por temporada, quince se mantienen por el momento en las fechas previstas.

El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, se mostraba “bastante optimista en cuanto a la posibilidad de un campeonato de 17-18 carreras o más en 2020”, en una entrevista a la cadena británica Sky Sports el 14 de marzo. Para intentar lograrlo, la organización ya ha tomado algunas medidas: el parate previsto para agosto, durante el que las escuderías no pueden trabajar, fue adelantado a los meses de marzo y abril, lo que podría permitir ubicar algunas carreras entre los GP de Hungría (2 agosto) y Bélgica (30 agosto).

Con una temporada de seis meses en lugar de nueve, los GP se encadenarán con un ritmo frenético. Sobre la posibilidad de organizar dos carreras el mismo fin de semana en el mismo circuito, Brawn respondió que es “posible”. También avanzó la opción de organizar tres carreras en tres semanas, lo que ya se hizo en el verano europeo de 2018.

“Organizar tres carreras seguidas con fines de semana de dos días sería una opción”, propuso Brown, quien pidió “flexibilidad” a los equipos.

Dentro de las medidas económicas, se decidió que la aplicación del nuevo reglamento de la Fórmula 1, que debía entrar en vigor en 2021, fuese postergada un año debido a las perturbaciones del calendario de esta temporada.

Este nuevo reglamento, que se acompaña de una limitación de gastos de las escuderías participantes en el Mundial de Fórmula 1, tiene el objetivo final de hacer las carreras más inciertas y de permitir más adelantamientos entre los monoplazas. Presentado a finales del año pasado, iba a entrar en vigor para la temporada 2021, pero aún era objeto de debates entre las diez escuderías de la F1, el promotor Formula One y la FIA), sobre su finalización.

La FIA indicó el jueves pasado que las medidas de limitación de gasto entrarán en vigor como estaba previsto el año que viene. Así pues, las escuderías utilizarán en 2021 los mismos chasis que este año, pero aún se debate para determinar si algún otro componente verá su evolución congelada en el estado actual o se autorizarán modificaciones.

Actualmente los monoplazas de Fórmula 1 tienen muchas dificultades para seguir debido a las turbulencias aerodinámicas que generan. Con la supresión de alerones y el regreso de la técnica llamada “efecto de suelo”, el nuevo reglamento aspira a posibilitar el acercamiento entre monoplazas mientras ruedan a máxima velocidad y a lograr adelantarse en la frenada.