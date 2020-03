EEUU: casi 100 millones de habitantes en cuarentena

El incremento tan repentino que tuvo en los últimos días Estados Unidos, obligó a los gobernadores de distintos estados a tomar medidas severas y hasta drásticas con el fin de que se siga propagando el coronavirus en ese país. Por eso son 91 millones de habitantes los que cumplen cuarentena.

Sin embargo, a pesar de las medidas que se tomaron, sigue el incremento de casos cada día. Ayer fallecieron 84 personas y hay 340 muertos desde que el virus arribó a ese país.

California y Nueva York fueron los primeros en actuar al ordenar cuarentena total en todo el estado, exceptuando farmacias, supermercados y demás.

A pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que no necesita poner en cuarentena a todo el país, ya son cinco estados de los 50 que tiene el país de las Barras y las Estrellas que ha optado por la medida más drástica.

Nueva Jersey fue el último de ellos. El gobernador, Phil Murphy, anunció ayer que el estado quedaría en cuarentena, uniéndose de esta manera a sus homónimos de California, Nueva York, Florida e Illinois.

El jueves, el gobernador de California, Gavin Newsom, fue el primero que ordenó a todo el estado a estar en cuarentena, por lo que sólo supermercados y farmacias iban a estar abiertos. California es el tercer estado con mayor número de infectados en el país.

Tan sólo un día más tarde que California, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York tomó la medida más drástica para la lucha contra el coronavirus. Dicho estado es el que tiene más enfermos hasta el momento.

Florida fue víctima de los spring breakers con sus playas y demás. A pesar de ello, el gobernador, Ron de Santis le pidió al estado mantenerse en sus casas durante la etapa de la pandemia, y no tomarse a juego esto. El mismo día que Florida optó por poner en cuarentena a todos sus habitantes, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, tomó la misma medida, pidiéndole a la gente no salir de sus casas, y cerrando todos los negocios que no son esenciales para la pandemia.

Finalmente ayer, Phil Murphy, gobernador de Nueva Jersey le pidió a todos los habitantes del estado mantenerse en casa.