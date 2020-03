El ingenio San Isidro donó alcohol a los municipios

El Ingenio San Isidro, ubicado en el municipio de Campo Santo, donó mil litros de alcohol a cada uno de los tres municipios que componen el departamento de General Güemes para que estos sean entregados a las familias de cada localidad. La primera entrega la recibió la intendenta camposanteña Josefina Pastrana, quien fraccionó el alcohol en botellas de cuarto litro, los cuales fueron repartidos a 3.500 familias de Campo Santo y sus localidades rurales. La distribución de alcohol, un producto que no se consigue en el mercado y es considerado como esencial para la lucha contra el coronavirus, se llevó a cabo entre las jornadas del viernes 19 y sábado 20. “No es la primera vez que el Sr. Carlos Ruiz, como uno de los propietarios del ingenio, brinda su apoyo para cubrir alguna necesidad de la población, lo que nos donó por suerte alcanzó para cubrir tanto al pueblo de Campo Santo como a las localidades lote San Martín, Cobos, Betania. Pedimos que lo usen a conciencia porque no se consigue, pero de todas formas ya estamos gestionando más alcohol y, seguramente, estaremos realizando una segunda entrega. Además de el alcohol, recibimos del ingenio San Isidro 1.000 botellitas para redistribuirlo, nosotros compramos otras 2.500 más 30 litros de glicerina para hacer alcohol en gel”, manifestó la intendenta Pastrana, quien también informó sobre un trabajo conjunto con el hospital.

“Sabemos que el hospital se está preparando para recibir a muchos infectados con el coronavirus, por esa razón pusimos a disposición las instalaciones del complejo polideportivo Roberto Romero, donde tenemos albergues con 60 camas disponibles que pueden servir para esta finalidad, esperemos que no tengan necesidad de ser utilizados” finalizó la intendenta.

En este sentido, el hospital Joaquín Castellanos realizó una total redistribución de sus salas, dejando disponibles para la atención de las personas con síntomas compatibles con coronavirus los sectores más próximos al ingreso, toda persona que ingresa al nosocomio, por cualquier trámite o dolencia, debe realizarse los primeros controles de temperatura, presión y ritmo cardíaco, y la atención en general será más restringida para dedicar todo el esfuerzo de personal a combatir la pandemia. “Soy consciente de que son medidas que pueden ser quizás molestas para la población, pero las consideramos sumamente necesarias para cuidar la salud de todos, nos estamos preparando, intentamos no dejar nada al azar, somos conscientes que va a ser difícil, podemos llegar a ser superados por la demanda, pero eso va a depender de como se comporte la comunidad con su aislamiento, todos debemos hacer un esfuerzo cada uno desde el lugar que le toque, hemos restringido la circulación de colectivos de larga distancia que tanto temor generan en la comunidad, controlamos a muchos de ellos y eso nos quita tiempo y esfuerzo, por eso hablamos con hoteleros para que no los reciban y cerramos algunos ingresos al interior de la ciudad, espero que esto pase pronto y con los mejores resultados, para ello debemos quedarnos en casa”, declaró el Dr. Rubén Villalón, gerente general del hospital Castellanos.

Con respecto a los municipios de Güemes y El Bordo, están teniendo la dificultad de conseguir los recipientes para el fraccionamiento del alcohol, se espera que durante esta semana la entrega se pueda concretar.