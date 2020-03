Myke Tyson: “Tenía sexo con sus madres, hermanas, primas...”

El ex campeón mundial de los pesados habló de su pasado y se reveló como “un animal con dinero; no sabía que estaba tan enfermo”.

Myke Tyson sabe qué significa caminar por la cornisa, estar de un lado u otro de la ley. De hecho, desde el 92 pasó tres años en prisión, culpable de la violación de la joven modelo Desiree Washington. Sus problemas con la justicia, excesos, mucho tenían que ver con el sexo y la falta de límites.

En un nuevo envío del programa que Iron Mike, el campeón más joven en la historia de los pesados (con 20 años en el 86) tiene en YouTube (Hotboxin’ with Mike Tyson), el diestro de récord 50-6, con ¡44 ko!, reveló polémicas cuestiones de su oscuro pasado, ése que se esconde fuera del ring.

El estadounidense de 53 años, que cultiva marihuana con fines medicinales, contó cómo se sentía en las épocas de campeón, cuando el ‘no‘ era una palabra que, justamente, no existía en su vocabulario relativo al sexo. ‘En Las Vegas tenía acceso al VIP de los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia. Cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo‘.

En su programa, Tyson comparte anécdotas con un invitado especial para disfrute de sus suscriptores que hoy, envidia de cualquier youtuber, supera el millón. En la última edición estuvo el rapero Eminem. Antes habían compartido mesa y micrófonos, por ejemplo, Ray Sugar Leonard y Evander Holyfield.

Tyson, durante la charla con Eminem, se mostró arrepentido de ese pasado. ‘También compré muchos autos para chicas. Estoy trabajando en ser el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo extraño. No quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno saldrá con él. Puede parecer que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo‘, relató.

Histórico del boxeo y de las cárceles (estuvo 38 veces tras las rejas por diversos motivos), hoy Tyson se abre a la sociedad y cuenta su vida. de paso, sigue contando billetes...