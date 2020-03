Categórica desmentida del salteño Esteban Burgos

Cuando los medios desinforman causan daños irreparables. Y el caso del defensor salteño que milita en el Eibar de España, Esteban Burgos, no fue uno más, luego de la difusión errónea en un portal local.

El exalbo expresó anoche a El Tribuno su malestar y desmintió la versión a la que calificó de “malintensionada” que se encontrada haciendo estudios de rigor en el país ibérico a raíz de la pandemia del coronavirus.

“Estamos respetando la cuarentena, como el resto del equipo y no se realizó ningún test porque nadie tiene ni siquiera síntomas”, aseguró Burgos.

“La verdad es que acá está todo muy difícil, pero hay que aclarar que no nos podemos hacer ningún test hasta que alguien tenga síntomas”, insistió el defensor.

En ese sentido destacó que “en el Eibar no hubo ningún caso, gracias a Dios, a pesar que la enfermedad ya alcanzó a otros clubes”.

“Yo estoy viviendo solo en Bilbao. Hoy cumplimos 14 días de la cuarentena y solo, por suma necesidad, salimos hasta el supermercado y nada más. El protocolo que nos hace respetar el club es muy estricto, pero es necesario ante una realidad tan cruda”, insistió.

El Eibar milita en la Primera División del fútbol español y el defensor salteño arribó en julio del año pasado para sumarse como refuerzo en el grupo de jugadores que conduce el DT José Luis Mendilibar.