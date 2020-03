Incertidumbre por las cuotas de los colegios

¿El Estado provincial está analizando alguna forma de auxiliar a los colegios privados que no puedan cobrar la cuota en estos tiempos de cuarentena y "parate" de la actividad? ¿Los colegios privados van a ser inflexibles con el pago de cuotas? ¿La escuela pública está en condiciones de recibir de forma masiva y a mitad de año a alumnos que ahora van a privados? ¿Los docentes privados tienen garantizado sus sueldos? Los interrogantes son muchos y siguen. La incertidumbre va creciendo con los días, porque nadie sabe a ciencia cierta qué puede llegar a pasar con el coronavirus y la economía en Salta.

Hay colegios que cobran solo por ventanilla y no ofrecen otros medios de pago, por ende, no están recaudando. Por estos días algunos propietarios están tratando de instrumentar vías de pago online.

También se sabe que es probable que el aislamiento social se extienda. Y cuando se retomen las clases, muchos padres quizás no estén en condiciones de pagar las cuotas porque no pudieron generar ingresos durante este tiempo.

"Con mucho esfuerzo envío a mi hijo a un colegio privado, soy plomero y vivo de mi trabajo diario. Como no puedo salir, no tengo el dinero ahora para pagar el colegio. Estoy muy preocupado", manifestó Ricardo. La realidad es que los únicos que hoy tienen garantizado sus sueldos son los empleados de la administración pública.

La directora de un colegio céntrico comentó ayer a El Tribuno que por el momento había recibido dos consultas de profesores preocupados por sus sueldos. Ella los derivó al departamento de recursos humanos de la institución. Dijo que los dueños del establecimiento aún no tomaron ninguna decisión con respecto a las cuotas, que el servicio educativo se está impartiendo a través de una plataforma virtual y que estaban buscando un medio de pago por internet.

Consultados varios docentes del sector, refirieron que sus colegios reciben subvención estatal, por lo que los sueldos de docentes tendrían que estar garantizados. No así los del personal administrativo y de mantenimiento.

Fuentes del Ministerio de Educación de Salta dijeron que se están analizando diversas situaciones, entre ellas, un planteo en puerta, que es el incremento de sueldo de docentes privados debido a las paritarias. Esto tendría que verse reflejado en el próximo sueldo. Este medio intentó ampliar con el gremio Sadop (de docentes de colegios privados), pero no obtuvo respuesta. Este año ya hubo fuertes incrementos en la matrícula y cuotas de privados, en muchos casos de más del 50%.

Con respecto a la pandemia, el titular del Coprodec, que integra a los establecimientos confesionales, Roberto Suaina, dijo en una entrevista radial que es imposible una reducción de cuotas, porque en ese caso se tendrían que reducir sueldos. Advirtió que seguramente habrá retrasos en el pago de haberes y sugirió a los colegios "prorrogar vencimientos".

Las dudas en la comunidad educativa se multiplican. Los padres se preguntan si es justo pagar una cuota completa, cuando el servicio de educación que recibieron no fue el habitual, porque solo se enviaron tareas vía plataforma. Los docentes plantean que no pueden cobrar solo la mitad por una situación que ellos no generaron. Es en estos puntos en los que las autoridades de los colegios y del Estado tendrán que ponerse a trabajar. En el medio no hay que descuidar una sola cosa: la educación de los chicos.