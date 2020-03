Jair Bolsonaro está contra la cuarentena

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, intensificó en las últimas horas su campaña en contra de las cuarentenas a causa de la pandemia de coronavirus que azota a gran parte del mundo y consideró que los ciudadanos de su país no se contagian porque ya poseen los "anticuerpos".

Bolsonaro también fustigó a un grupo de periodistas que hacían guardia para entrevistarlo al término de una actividad oficial, al espetarles: "¿Qué mierda están haciendo aquí? ¿No es que dicen que hay coronavirus? ¿Por qué no se quedan en sus casas haciendo la cuarentena?".

El mandatario se expresó en estos términos antes de que se conocieran datos oficiales sobre el avance de la enfermedad en el vecino país, donde el Covid-19 ocasionó 15 nuevas muertes en las últimas 24 horas, para un total de 92 víctimas fatales hasta el momento, con al menos 3.417 contagiados, 502 casos más que en la jornada anterior.

En polémicas declaraciones a la prensa, Bolsonaro consideró que no cree que Brasil pueda seguir el camino de Estados Unidos, hoy convertido en el principal foco infeccioso del coronavirus en el mundo: "No creo, no vamos a llegar a ese punto", dijo.

