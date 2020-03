Mirá lo que dijo Mascherano de los chinos y de Wuhan

Javier Mascherano jugó en el Hebei Fortune de China durante dos temporadas y allí conoció la cultura asiática.

“El primer año que llegué hicimos la pretemporada en Wuhan, que es donde comenzó el virus. Fue en 2018 y estuvimos un mes, pero el año pasado también estuvimos una semana”, reveló en diálogo con el periodista Federico Bulos a través de una videollamada.

“Se reconoce a los chinos por todo lo que comen. Incluso hay un mercado enorme que preparan hasta cualquier insecto. Yo no probé, pero la realidad es que cuando hablé con el traductor que tenía allá, me dijo que todavía no tienen la información exacta de dónde salió el virus”, manifestó el volante de River y Barcelona.

“Tienen una sospecha de que haya salido de la sopa de murciélago, pero al día de hoy todavía no se sabe. También hay que entender que son 1.500 millones de personas y es muy difícil encontrar alimentos para todos. No los justifico, pero la realidad es que son tantas las personas que muchas veces hay gente de la China profunda que no tiene acceso a los alimentos tradicionales que tiene el resto del mundo”, argumentó el jugador de Estudiantes. Y el análisis fue más allá de la gastronomía occidental: “Ellos son fanáticos de la comida. Siempre en abundancia. Hacen banquetes como en la época de los vikingos. También tiene relación con el hecho de que se hayan abierto al mundo en los últimos tiempos. Pero cuando nosotros también le decimos que comemos las mollejas, el chinchulín o la tripa gorda de la vaca se sorprenden. Es un tema cultural de cada país”.