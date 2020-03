La llegada de Cavani a Boca "podría ser muy pronto"

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol de Boca Juniors, expresó su optimismo sobre la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani, luego de que su compatriota y actual DT de Peñarol de Montevideo, Diego Forlán, expresara que se lo imaginaba en la entidad xeneize.

"Conociendo a Riquelme y Forlán creo que lo de Cavani se podría dar muy pronto", dijo el colombiano, de 48 años, uno de los emblemas del Boca multicampeón en tiempos de Carlos Bianchi como DT.

El atacante uruguayo, oriundo de la ciudad de Salto, quedará libre del Paris Saint Germain francés en junio, cuando todavía no se resolvió si volverá la actividad futbolística oficial, a causa de la pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo.

"Ojalá, para beneficio del club, el arribo de Cavani se dé. Nos otorgaría una gran mano", agregó Bermúdez.

"No creo que sea por un peso más o menos, si viene es por un verdadero deseo y las señales están claras", dijo el ex zaguero central en el programa "Boca de selección".

Bermúdez también se refirió a la llegada de otros refuerzos para un futuro mediato. "Los mejores refuerzos en este primer semestre fueron los jugadores que ya estaban en el plantel y no jugaban", sostuvo.

"Tener la posibilidad de traer uno o dos jugadores de renombre sería fabuloso y que apoyen a los que ya están. Siempre con el visto bueno del entrenador (Miguel Angel Russo) y de nuestro vicepresidente (Riquelme)", apuntó.

Bermúdez integra la secretaría de Fútbol que preside Juan Román Riquelme, junto a los ex jugadores Raúl Cascini y Marcelo Delgado.