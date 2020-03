Mbappé no será liberado para los Juegos Olímpicos

Kylian Mbappé, delantero del París Saint Germain, no será liberado por el club para los Juegos Olímpicos de Tokio, indicó hoy el diario deportivo L’Equipe.

El equipo parisino argumentará que la competencia olímpica no es fecha FIFA y que por lo tanto los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

París Saint Germain también esgrimirá que el joven goleador será citado por el seleccionado francés para la próxima Eurocopa (del 12 de junio al 12 de julio) y si acude a los Juegos Olímpicos se perderá el comienzo de la temporada de su equipo.

Mbappé, de 21 años, pretende competir en los Juegos Olímpicos, a disputarse desde el 24 de julio al 9 de agosto en Japón y todavía no concretó la renovación de su contrato con el vigente campeón del fútbol francés.