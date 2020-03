Gustavo Sáenz: “Vamos a insistir en el aislamiento social, es lo único efectivo por ahora”

El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, habló esta mañana sobre las nuevas medidas que implementó la Nación de estirar la cuarentana hasta después de Pascua. Además dijo que el gobierno pagará un bono de 10.000 a todos aquellos que durante este tiempo de cuarentena no pudieron conseguir ingresos para mantener sus hogares, sobre todo, los trabajadores informales.

“Vamos a seguir insistiendo en el aislamiento social, es lo único efectivo que tenemos por ahora para combatir esta pandemia que aqueja al mundo entero. Debemos cuidarnos entre todos, debemos respetar lo que se nos pide para salir de esta pesadilla que es el coronavirus”, señaló Gustavo Sáenz apenas abrió la conferencia de prensa realizada en el Grand Bourg.

El Gobernador salteño, que hoy estará de visita en Los Toldos, indicó que le planteó al presidente Alberto Fernández, los inconvenientes que hoy tienen no solo el pueblo de Los Toldos, sino también Salvador Mazza, Aguas Blancas, y Pizarro, entre otros, donde se necesitan mucha más seguridad para que no ingrese gente con facilidad por la frontera con Bolivia.

Sáenz indicó que de esto que hoy vive la Argentina hay que sacar cosas positivas. “La unión de la familia, el de estar juntos, el de poder hablar con los hijos, el de compartir el tiempo que muchas veces por nuestras actividades no podemos hacer, hay que sacar provecho de esto, y ser positivos”, espetó ante una pregunta.

Expresó que el país hoy tiene un Presidente y 24 gobernadores que están luchando por la salud de la gente. “La grieta quedó atrás, todos estamos peleando por la salud de los argentinos, todos buscamos la forma de cuidar mejor a nuestra gente, esta pesadilla llamada coronavirus cuando termine, deberá dejarnos una enseñanza, la de ser mejores personas, mejores políticos, y entender que la gente nos eligió para pelear por ellos, no para pelearnos”, sentenció.

Sobre la asistencia que recibirán aquellos ciudadanos más vulnerables, Sáenz señaló: “Tenemos todo planificado para con el Ministerio de Acción Social para poder llegar con los bolsones de alimentos a los comedores, a cada casa, a cada uno de ellos que necesite de nuestra ayuda”.

Después habló de un bono de 10 mil pesos que le otorgará el Gobierno Provincial a aquellos trabajadores informales y que no tienen ningún tipo de ayuda. “El Gobierno de la Provincia, el prójimo 15 de abril, dará un subsidio para todos aquellos que no tienen nada. Ya vamos a explicar como se implementará, pero van a recibir 10 mil pesos”.

Sáenz habló sobre la implementación de utilizar barbijo en forma obligatoria como se impuso en otras provincias como Catamarca. “La idea es que sea utilizado para cubrirse la boca y la nariz para estar menos expuesto a este virus, sobre todo en lugares donde no se respeta la distancia, es lo que yo veo como positivo. Hay médicos que están de acuerdo con el uso permanentemente de barbijos, y hay otros que dicen que no. Yo quiero que la gente no esté tan expuesta, nada más”, sentenció sobre su manera de pensar.

Por último, señaló que ya llegaron a Salta los reactivos los respiradores que enviaron desde la Nación. “Tenemos que insistir en el de estar aislados socialmente, este esfuerzo que hoy estamos haciendo se verá con menos contagios, y con la no saturación de nuestro sistema de salud”, finalizó.