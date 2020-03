Julio De Vido, tras su liberación: "Si hay Justicia, la causa Once se va a caer"

El ex ministro de Planificación Julio De Vido aseguró hoy que "no deben continuar ninguno de los juicios" por los que están siendo juzgados, a raíz que son "ilegales" y dijo que fue "perseguido" por el gobierno de Mauricio Macri.

"El amor venció al odio, la vida a la muerte", celebró De Vido minutos después de ser notificado de su liberación en Comodoro Py por parte del Tribunal Oral Federal 1 en el caso Río Turbio, donde estaba con prisión domiciliaria desde diciembre pasado.

"La verdad triunfó sobre la mentira, la persecución y seguramente van a seguir apareciendo situaciones como la que denunció Carlos Pagni", dijo el exfuncionario en referencia a que el periodista denunció que hubo presiones del matutino La Nación a jueces que derivaron en la primer detención de un funcionario del kirchnerismo como lo fue el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

"Van a quedar que todas las instrucciones que se llevaron adelante en el marco de la persecución del Gobierno de Macri fueron orquestadas en el Lawfare", sostuvo De Vido acuñando el término que utilizó la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en sus causas sobre la persecución judicial a partir de la presión del poder político de turno.

Al ser consultado sobre si teme volver a prisión al estar condenado a 5 años y ocho meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, lo que ocurriría si la Cámara Federal de Casación Penal confirma el veredicto, De Vido aseguró que fue un proceso "vergonzoso" e "impuesto por decreto por Macri".

De Vido se autoproclamó como un "preso político" al igual que "Amado Boudou, Luis D´Elía y Milagro Sala".

Sobre su funcionario en el Ministerio de Planificación José López, condenado al ser encontrado con 9 millones de dólares, De Vido aclaró: "no es un preso político, es parte del odio, de la traición, del macrismo".

"No soy oficialista porque tengo diferencias en el tema económico y en el tratamiento de la deuda", dijo tras lo cual se subió a un vehículo en la cochera principal de Comodoro Py y dejó el edificio para comenzar su libertad.

Por ahora, De Vido seguirá siendo investigado en gran cantidad de causas pero en libertad, y con la prohibición de salida del país.