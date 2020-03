Tras declarar durante siete horas, Ronaldinho quedó libre

Tras la escandalosa detención en Paraguay Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira ya están en libertad. Ambos abandonaron la fiscalía este jueves por la tarde de Paraguay luego de haber declarado durante varias horas por haber ingresado al país con documentación falsa.

Ambos pasaron la noche con custodia policial y este jueves por la mañana se presentaron a declarar ante la Justicia. Su comparecencia ante los fiscales Alicia Sapriza, Manuel Doldan y Federico Delfino duró aproximadamente siete horas. Al salir de la fiscalía, no habló con la prensa pero dejó que sea su abogado quien tome las riendas.

Adolfo Marín, explicó: “Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decide no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea cuál es la decisión del Ministerio Público”.

Según había informado el fiscal Federico Delfino, el problema fue que Ronaldinho utilizó documentación falsa para ingresar a Paraguay, a donde viajaba por invitación del empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira: “Ellos (Ronaldinho y su hermano) tenían consigo también sus pasaportes brasileños, pensamos que los deben tener restringidos y por eso utilizaron los documentos paraguayos. Según nos dijeron, la indicación que les dio este señor detenido (Wilmondes Sousa Lira) es que tenían que ingresar con sus nuevos pasaportes porque era un regalo de la gente que los recibía en Paraguay. Eso confunde un poco y lo estamos analizando”, comentó.