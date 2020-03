Ahora la UAR quiere a Tucumán en el Regional

La novela de la Regional del NOA de rugby se desarrolla entre comunicados de un lado y del otro. Al comunicado que la Unión de Rugby de Tucumán (URT), en la que anunció que declinaba jugar el certamen, se le sumó ayer el que hizo pública la Unión Argentina de Rugby (UAR), donde le solicita a la URT que revea su postura y hasta anuncia que el torneo se jugará con las cuatro uniones del norte argentino desde el próximo 14 de marzo.

La respuesta de la UAR no tardó en hacerse llegar, pero con algunos interrogantes, ya que en ninguno de sus párrafos menciona que Tucumán debe formar parte del Comité Regional, del que no desea participar debido a que entienden le quita autonomía. En cambio asegura que los reglamentos que establece la UAR son para todo el rugby argentino.

“Cumplimos en recordarle que los estatutos de la UAR y los reglamentos dictados en virtud de que estos resultan mandatorios para todo el rugby argentino y que esa Unión (la URT) no resulta ajena a esta obvia generalidad”, señala el comunicado.

En otro párrafo la UAR realiza la invitación a reconsiderar la decisión de no jugar el Regional. “En virtud de lo expuesto, sumado a que la competencia y el juego deben prevalecer por sobre todos los demás aspectos, los invitamos a reconsiderar la decisión de declinar su participación en el torneo Regional del NOA, integrándose a su conformación y desarrollo”.

En el mismo comunicado la UAR hace saber que formará una comisión destinada a destrabar este conflicto, que pone en vilo también a las uniones de Salta, Santiago del Estero y Jujuy. Además, la UAR resuelve “dar comienzo al Torneo Regional del NOA con la participación de los equipos de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy”. Para ello anuncia que el certamen comenzará el 14 de marzo y finalizará el 1 de agosto. Ahora habrá que ver qué decide la URT, si seguir por el camino de no jugar el Regional o reconsiderar la medida.