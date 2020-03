Netflix lanzó el tráiler de “La casa de papel”

Después de una tercera temporada llena de enigmas, teorías y conspiraciones, Netflix lanzó este jueves el tráiler de la cuarta parte de La casa de papel, y desató la euforia en redes sociales.

La plataforma conoce bien a los fanáticos de la banda del Profesor, y sabe que no dejan escapar ningún detalle. Así que en los dos minutos que dura el video, se escondieron numerosas pistas, se revelaron secretos y, sobre todo, se generaron muchas expectativas.

El final de la tercera temporada fue un caos. El atraco al Banco de España se alejó de la minuciosa planificación y todo se descontroló. Dejándose llevar por sus emociones, los integrantes de la banda cayeron en errores graves que hicieron que la inspectora Alicia Sierra ganara una importante ventaja y pusiera en jaque al grupo. Además de atrapar a Lisboa y hacer que todos la creyeran muerta, Sierra consiguió que Nairobi se acercara a la ventana del banco lo suficiente para que la disparara un francotirador.

En un flashback, el video muestra cómo la bala atravesó el osito de peluche que llevaba Nairobi en sus manos. Enseña a la atracadora ensangrentada, sobre una mesa-camilla, mientras sus compañeros intentan detener la hemorragia y salvarla.

La división del grupo es uno de los problemas que tendrán que superar si quieren salir con vida del banco. Pero no el único. Tal y como avanzó Itziar Ituño, actriz que da vida a Lisboa, dentro del edificio habrá “un gran enemigo”.

El tráiler revela que el jefe de seguridad del banco, Gandía, logró liberarse. Se ve cómo se equipa con armamento y cuchillos para enfrentar a la banda desde las sombras y cómo desconecta los monitores para evitar que el Profesor tenga acceso a las cámaras y sepa lo que ocurre dentro.

Sin cámaras, con una banda desintegrada, un Gandía que deambula por el edificio armado y una Alicia Sierra que avanza en su estrategia implacable, el grupo se siente atrapado por primera vez. Y eso no es todo.