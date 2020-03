Salta busca sus primeros puntos en el Argentino

El rugby juvenil tendrá su kick off este fin de semana, con la disputa de la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil, en sus divisiones Campeonato y Ascenso. Salta debutará en cancha del Jockey Club de nuestra ciudad enfrentando a Rosario, desde las 15.30. Las entradas costarán $100 y solo abonaran los mayores de 18 años.

Los Mayuatitos llegan a su presentación con el quince definido. Ayer se realizó el capitan run en la rotonda de Limache, donde el cuerpo técnico encabezado por Paulino Herrera confirmó la alineación que enfrentará a los rosarinos.

Los titulares serán: Joaquín Medina, Tomás Ahanduni y Leandro Flores Vega; Francisco Salim y Franco Marini; Luciano Marquieguez, Benjamín Anderson y Juan Catalano; Estanislao Pregot y Tomás Cil; Nicanor López y Tomás Elizalde; Sebastián Saravia Toledo, Mariano García Ascárate; y Baltazar García.

En tanto, en el banco de suplentes estarán: Agustín Marín, Tomás Pérez San Juan, Juan Cruz Aranda, Santino Burgos, Juan Pablo Herrera, Simón Hadad, Franco Gavenda y Tomás Macías.

Los Mayuatitos sumaron varios partidos amistosos en la etapa previa a su debut en el Argentino. Enfrentaron a Santa Fe, a Tucumán y jugaron la Copa Batalla de Salta en nuestra ciudad frente a Buenos Aires, Mendoza y Mar del Plata. Si bien los resultados no fueron todos positivos, el cuerpo técnico analizó diferentes variantes para llegar a este debut.

Para hacerle frente a los salteños el plantel rosarino llegó con bastante anticipación a nuestra ciudad y ayer realizó su último entrenamiento en la cancha del albirrojo. Alejandro Molinari, entrenador de los Ñandúes, se refirió al partido de esta tarde: “Confiamos en que estamos para dar pelea y ejecutar nuestro plan de juego y, en primera instancia, traernos un buen resultado de Salta que nos posicione de buena manera en búsqueda de la clasificación a semifinales”.

Salteños y rosarinos integran la zona 1 del Argentino, que se completa con Buenos Aires y Uruguay, mientras que en la zona 2 jugarán Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Fe. Además del partido en nuestra ciudad el programa ofrecerá los siguientes encuentros: Uruguay vs. Buenos Aires, Tucumán vs. Mendoza y Santa Fe vs. Córdoba.