Pintan en el Zócalo de Ciudad de México los nombres de las mujeres asesinadas

Un grupo activista de mujeres pintó en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, los nombres de mujeres que fueron asesinadas desde 2016, en el marco del Día Internacional de la Mujer.



De las más de 1.200 mujeres asesinadas en 2019 fueron pintados los nombres de Fátima, Sandra, Nancy, Erika, Norma, Ingrid y Guadalupe, informó la agencia DPA.



"Estamos llenado el Zócalo con nombres de mujeres asesinadas en el país", relató una de las activistas en declaraciones al diario La Jornada.



Sostuvo que "la idea es lograr llenar con la cantidad de nombres que podamos para no olvidar que ya no están porque nos las arrancaron y que eran mujeres con nombres, apellidos, rostro, familia, sueños".

"Que sea un claro mensaje de que se haga justicia", dijo y añadió que "la emergencia hoy en día en México es la violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios", añadió.



En México además de los actos por el 8 de Marzo también hay convocado un paro de mujeres para el lunes 9 de marzo.



Lo que exigen al gobierno es que haga "realmente algo para protegernos". "Hoy es salir a protestar y luchar por el derecho a vivir libre de violencia, mañana hay que sumarse para que se note nuestra ausencia y que se haga notar que este país no puede caminar sin nosotras", sostuvo



Mientras, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró un acto en el que subrayó que "la violencia en contra de las niñas y de las mujeres es incompatible con nuestros ideales".



"No lo queremos ni lo vamos a permitir, en el gobierno de la Cuarta Transformación estamos ocupados todos los días en atender las causas y los efectos de la violencia", aseguró desde Fresnillo, estado de Zacatecas.



El mandatario llamó a todos a estar "en contra de la discriminación, del racismo, clasismo y del machismo".



"Sé que vamos a reducir el índice delictivo, que se van a terminar los crímenes de odio, y los feminicidios, porque vamos a estar trabajando firmemente con este propósito", prometió.



En ese sentido, López Obrador destacó que su llegada al poder no se basó en "el apoyo de las mafias del poder o de grupos económicos o de intereses creados: llegué por la voluntad del pueblo", lo cual supone una ventaja porque "no tengo por qué estar protegiendo a nadie y se va a acabar la impunidad".



Además, López Obrador resaltó que su gobierno es el que más paridad de género tiene.



En un principio había ocho ministros y ocho ministras y ahora son 9 hombres y siete mujeres, por lo que prometió corregir pronto ese "desequilibrio".