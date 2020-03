"Mi nieto se moría en mis brazos y no pude hacer nada"

Doña Margarita es abuela de Sebastián Cuevas y relató los difíciles momentos que tuvo que atravesar. "Mi nieto se moría en mis brazos y no podía hacer nada", sostuvo con dolor. Cerca de las 6 de ayer una vecina la despertó para decirle que su nieto se desangraba en la vereda.

Margarita Salvatierra.

"Salí urgente y lo vi tirado en la vereda de un vecino, me pedía agua pero no podía tragar, se desangraba en mis brazos, se moría y no podía hacer nada, solo esperar la ambulancia que tardaba", contó la abuela. Su nieto no era el único herido en esa gresca, minutos después se acercó otro muchacho de apellido Lazarte quien tenía dos heridas en la espalda, la mujer estaba sola y no podía atender a los dos jóvenes hasta que llegó la ambulancia.

"Lamentablemente mi nieto no aguantó y falleció, el otro muchacho está internado. Quiero que haya justicia, los asesinos son del barrio 17 de Agosto, creo que están detenidos y no quiero que los liberen. Vienen de ese barrio solo para agredir a los chicos de Los Olivos, por favor quiero justicia", exclamó Margarita. Otra muerte en el marco de un choque de grupos antagónicos dejó el saldo de un joven sin vida.