Tartagal: Mandó a toser en la sede del PJ a los "sospechosos" de coronavirus

Sorpresa pero después mucha indignación generó un posteo que realizó -aunque más tarde lo eliminó- en redes sociales la secretaria de Acción Social -Desarrollo Humano según la nueva denominación- del municipio de Tartagal, Margarita Rauch, quien subió una sugerencia como tantas que se hacen públicas respecto de la pandemia de coronavirus.

El texto que subió Rauch aparece como emitido -de hecho falsamente- por el Ministerio de Salud de Argentina y la SADI (Sociedad Argentina de Infectología).

Textual el posteo titulado "Alerta epidemiológica coronavirus" dice lo siguiente: "Si tenés tos, dolor de cabeza, fiebre alta, inflamación articular o cualquier síntoma gripal, por favor acude urgente a la Unidad básica del Partido Justicialista más cercana y tose todo lo que puedas. Salvar a la Argentina es de todos", reemplazando la última letra con la imagen de un sol, propio del logo de campaña del Frente de Todos que en la última elección reunió a peronistas de diferentes espacios.

Al parecer Rauch, titular de una de las secretarías que tiene directa relación con el trabajo por el bienestar de la población más vulnerable del municipio de Tartagal, interpretó que se trataba de una broma, pero al tomar dimensión del chiste de pésimo gusto decidió bajarlo.

Manuel Pailler, senador por el departamento San Martín y dirigente del Partido Justicialista norteño, calificó el hecho como lamentable. Pailler confió a El Tribuno que "cuando ese mensaje comenzó a viralizarse se lo comenté al intendente Mimessi diciéndole que no me parecía que se usara eso para hacer bromas, menos viniendo de una funcionaria, a lo que Mimessi me dijo que era falso; a mí me pareció lamentable", expresó el médico y legislador norteño.

Muchísima pena

La pediatra y legisladora por San Martín, Gladys Paredes, por su parte, refirió que "al enterarme del hecho sentí muchísima pena porque una persona que ocupa un cargo público no puede expresarse con ese grado de agresividad y discriminación. Lo que todos queremos y más en esta región es que juntos luchemos contra el hambre, la falta de trabajo y la falta de oportunidades; quien se expresa de esa forma evidentemente, y si es que así lo hizo, no está a la altura de lo que la situación actual del norte exige de sus funcionarios".