Docentes sin cargo solicitan al Gobierno el pago de este mes

Este pedido de los que no tienen nombramiento del norte de la provincia generó disputas con otros docentes que insisten en que los idóneos son beneficiados por la ADP.

Días pasados docentes idóneos de artística (habilitados sin título terciarios) denunciaron que no están designados: "No cobramos ningún bono ni ayuda económica".

Se trata de un grupo de trabajadores de la educación, que días pasados elaboraron una nota expresando que vienen trabajando desde hace 12 años algunos y 5, los que menos años de labor tienen en la docencia, y por ello piden a los legisladores y al Gobierno provincial analizar algunas medidas que ayuden a afrontar el difícil momento que atraviesan.

El grupo del colectivo docente del área de educación artística integra una nómina de 90 docentes, con título habilitante, caratulados como idóneos quienes cumplen con la resolución 1929/19, estipulada por la exministra de Educación, la profesora Analía Berruezo, resolución por la cual uno de los requisitos es tener antigedad en la docencia desde el período 2015 hasta 2018 y son 120 docentes quienes ingresaron así al sistema desde el año 2017.

Esta publicación generó una reacción contraria entre los docentes que hicieron carreras terciarias: "Tenemos título docente, tenemos conocimiento de materias pedagógicas, sin embargo siempre fueron beneficiados los idóneos por la ADP. Llama la atención que estos docentes que solo tienen el certificado de una academia, tengan mayor puntaje a la hora de presentarse a la apertura de cuadro".

Con esto dejaron de manifiesto que la Agremiación Docente (ADP) sigue con las mismas mañas de siempre porque son los llamados maestros "idóneos" los que responden siempre al gremio, por eso son los más beneficiados.

Una vez más salieron a la luz los títulos truchos, "durante años ellos lucraron sin tener ni siquiera un título habilitante. Esperamos que la junta calificadora tome medidas ejemplificadoras y deje de beneficiar solo a los afiliados del gremio", expresó uno de los docentes, molesto con el pedido.

Por su parte, las docentes idóneos de artísticas expresaron que estas semanas fueron perjudiciales para los docentes ya que debido a esta emergencia sanitaria y alimentaria, no están percibiendo beneficios de una obra social ni tampoco de los haberes, "siendo únicos sostenes de nuestra familia y hoy nos vemos tan afectados a raíz del desafortunado momento que estamos padeciendo a escala mundial, que se está prolongando sin darnos la posibilidad de ser nombrados, dejando vulnerable el bienestar de nuestras familias, todo esto se entiende a partir de la necesidad de una cuarentena a nivel país, con la esperanza de minimizar los daños y contagios que este virus".

Y Agregó: "Somos conscientes de lo difícil que es para todos enfrentar a un enemigo invisible y tan agresivo, que no discrimina raza, religión ni estatus social, pero no podemos solos, ya que aún figuramos activos en el sistema y esto hace que no podamos percibir ninguna ayuda del Gobierno nacional. Resultado de esto es que decidimos sacar este aviso a través de este medio con el fin de que pueda llegar al gobernador que pueda tomar cartas en el asunto".