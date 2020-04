El comunicado tras la suspención de Wimbledon

El torneo de tenis de Wimbledon, uno de los cuatro Grand Slam de la temporada, se suspendió de manera definitiva para el 2020 debido a la pandemia de coronavirus, según comunicaron oficialmente los organizadores.

Además, la ATP y WTA anunciaron la suspensión de los circuitos hasta el 13 de julio de 2020, lo que involucró a Wimbledon y a toda la temporada de césped.

La Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships emitieron un comunicado explicando la situación e informaron que el torneo, que tiene como máximo ganador a Roger Federer con 8 títulos, se disputará directamente el próximo año del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

“Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. El 134º Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021”, explicaron en el comunicado.

Asimismo, señalaron que “lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida”.

A su vez, el presidente de la AELTC, Ian Hewitt, puntualizó que la decisión no se tomó “a la ligera”, y agregó que “lo hemos hecho con el mayor respeto por la salud pública y el bienestar de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda”.

“Ha pesado mucho en nuestras mentes que la organización de The Championships solo ha sido interrumpida previamente por las Guerras Mundiales, pero, después de una consideración exhaustiva, creemos que es una medida de esta crisis global que, en última instancia, es la decisión correcta cancelar el Campeonato de este año. Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han sido y siguen siendo afectados por estos tiempos sin precedentes”, afirmó. En cuanto a los aficionados que ya habían sacado los tickets para la edición 2020, el comité organizador explicó que ‘recibirán un reembolso de sus boletos y se les ofrecerá la oportunidad de comprar boletos para el mismo día y la cancha para The Championships 2021”.