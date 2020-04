Reyes: “La situación no está como para seguir una dieta”

El plantel de Central Norte, como la mayoría de los clubes del ascenso y el país, le hace frente a la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, de diferentes entornos. Algunos jugadores azabaches tuvieron la fortuna de volver a casa y cumplir con las normativas de seguridad en casa y acompañados por sus familias. Otros se adaptaron las circunstancias.

Fabricio Reyes, máximo goleador cuervo en el Federal A, retornó a Luis Burela, su localidad natal, donde permanecerá hasta el reinicio de la competencia.

“Estoy entrenando en casa, si no me voy al complejo de mi pueblo, ahí hago unos trabajos de pasada que nos pide el profesor. Con esta situación está complicado, pero uno lo vive más tranquilo que en la ciudad, aquí se puede ir a comprar al almacén siempre tomando las medidas de distanciamiento. Gracias a Dios no hubo ningún síntoma ni protocolo del COVID-19”, expresó la Perla desde Burela, en diálogo con El Tribuno.

Tener la posibilidad de estar en familia es algo muy importante para el goleador: “Estoy más tranquilo viendo que están bien, si estaba en Salta estaría preocupado o llevaría preocupación. Acá estoy tranquilo”, destacó Fabricio.

La falta de competencia no es el único problema con el que convive el delantero, también debe tener cuidado en su alimentación. “Con esta situación no está como para seguir una dieta como lo hacemos estando en competencia, uno tiene que comer lo que cocina acá, pero siempre cuidándome y no hacerlo en exceso porque aumento rápido de peso”, dijo Reyes en referencia a la falta de ingresos económicos y agregó: “Me cuido mucho y estoy entrenando, no es que cuando vengo de vacaciones no hago nada, creo que volveré bien”.

Los dirigentes de Central Norte, como pasa en otros clubes, sufren la crisis económica, lo que implica retrasos en el pago de sueldos. “Hay que esperar y tener fe que en vamos a salir todos de esto, cuando volvamos a jugar la gente acompañará y estaremos al día otra vez con los sueldos. La comisión está haciendo un trabajo grande para poder conseguir la plata, pagar y tenernos bien”, remarcó con optimismo el delantero.

La vuelta al fútbol es una de las cosas más deseadas por los jugadores y la Perla no fue la excepción: “Ya quiero que pase todo, pero no debemos apresurarnos porque es una situación complicada. Bien pase todo quiero la revancha, quiero ser titular y ganarme el puesto. Tengo mucho para dar todavía”, concluyó.