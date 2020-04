Los mensajes de Alberto F. para alentar a quienes trabajan durante la cuarentena

El presidente Alberto Fernández les agradeció “de corazón” por el esfuerzo que están haciendo a todos los trabajadores de servicios esenciales que “están peleándola de manera silenciosa”y les pidió que “no aflojen” porque el Gobierno necesita “que sigan”.

El mandatario nacional se expresó de esta manera al recibir en la Quinta de Olivos a un grupo de personas que continúan cumpliendo con sus respectivas actividades, a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó en el marco de las medidas para frenar el avance del coronavirus en el país.

“La verdad, lo que les quiero dar es las gracias. Ustedes no saben cuántos argentinos y argentinas hay peleándola silenciosamente. Eso es lo que hace fuerte a este país, eso es lo que hace que tantas veces nos caemos y tantas veces nos levantamos, como en la canción de la cigarra de María Elena Walsh. Así vamos a levantarnos nuevamente, fundamentalmente porque hay argentinos como ustedes. No aflojen porque necesitamos que sigan”, les transmitió a sus invitados, como se pudo ver en una grabación del encuentro que luego el propio jefe de Estado compartió en su cuenta oficial de Twitter.

Quiero destacar y agradecer el compromiso de quienes silenciosamente salen todos los días a la calle para que nosotros podamos quedarnos en casa. Gracias a @OkSucesos por haber contado sus historias. pic.twitter.com/fmJcmZogYy — Alberto Fernández (@alferdez) April 10, 2020

De la reunión con el Presidente participaron la médica Tamara Bisdorff; Bruno Di Mauro, empleado de FARMACOOP, empresa que produce insumos indispensables para combatir el COVID-19; Oscar Antonio Gerosa, encargado de un edificio; un verdulero llamado Horacio Piñero; y Silvia Soledad Navone Ariadna, que trabaja atendiendo al público en una sucursal del Banco Nación.

“Esta no es la pelea de un presidente ni es la pelea de un Gobierno, es la pelea de todos nosotros. Y la verdad, gracias de corazón por lo que hacen y en ustedes personifico a miles de argentinos que hacen Patria como ustedes, quedándose en su casa el que debe quedarse, saliendo el que debe salir”, agregó Alberto Fernández, quien en el final del video le dedicó un aplauso a sus invitados.

A Bolsonaro le hacen un cacerolazo todas las noches en las principales ciudades del país. A @alferdez lo reciben así en Lanús, provincia de Buenos Aires, en plena pandemia pic.twitter.com/7Cnl8zV2vv — Juan Manuel Karg (@jmkarg) April 9, 2020

En la grabación, que fue musicalizada con una guitarra de fondo interpretando la mencionada canción de María Elena Walsh, el mandatario ratificó que su administración está “haciendo lo que debía hacer”, tras consultarle a Bisdorff si ella, como médica, estaba de acuerdo con las últimas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

“Y eso es lo que tenemos que entender, porque eso es lo que más valor tiene. Juntos nos unimos a pelear en una situación tan trágica como la que nos toca vivir. Es una buena oportunidad para que pensemos, para que reflexionemos, para que además nos demos cuenta de que el día después, cuando todo esto haya pasado, podemos hacer algo mejor”, cerró el Presidente.

En el otro video que también subió a las redes sociales, Alberto Fernández se mostró recorriendo un barrio en el partido bonaerense de Lanús y saludando a los vecinos que, desde las ventanas de sus hogares, lo saludaban y lo filmaban con los celulares.

“Quedensé en casa, eh. Quedensé en casa. Cuidensé mucho,cuiden a los abuelos, que no salgan. Yo me cuido y trato de que todos nos cuidemos. Cuidensé mucho, de verdad, lo que más me importa es que ustedes se cuiden y cuiden mucho, mucho a los abuelos”, reiteró.

En el spot se puede ver a diferentes personas manifestando su apoyo al mandatario, como una mujer que le grita desde la entrada de su vivienda: “Fuerza, estamos con usted”. Después, aparece en escena un adulto mayor que corea el nombre del jefe de Estado.

Además, el Presidente también saludó con el codo a una empleada de un comedor de la zona y le agradeció por su trabajo. “Estamos confeccionando barbijos”, le dice la señora en el video, lo que fue celebrado por el líder de la Casa Rosada.