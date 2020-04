Echaron a colaborador de Obras Públicas por irregularidades

Una foto que se viralizó en las redes sociales desató una catarata de cuestionamientos y un gran debate en el que se vio involucrado un colaborador de la Municipalidad de Metán, que se desempeñaba en forma interina como encargado de Obras.

Se trata de José Alberto López, conocido como "Bartolo", quien tiene una locación de servicio en la comuna metanense.

La fotografía, en la que se observa a un camión de la Municipalidad del que se había descargado bloques en la vereda del domicilio particular de López, en la calle Río Piedras Oeste, fue subida a Facebook por un vecino de la localidad y generó una gran polémica ciudadana.

"Ante la publicación que me involucra en una situación irregular informo que existe la posibilidad para todos los ciudadanos de canjear cemento por block, eso fue lo que ocurrió. Por lo que adjunto la factura de la compra de cemento. En relación a mi situación laboral me desempeño como colaborador del Sr. intendente, a quien pongo a disposición mi prescindibilidad, ya que soy personal de locación de servicio. Siendo este un momento muy complicado para todos, les pido que no perjudiquen con mal intencionados comentarios. Siempre puse lo mejor de mí para ayudar y lo seguiré haciendo desde donde me toque", dijo López, quien se defendió con una publicación en la misma red social.

Por su parte, el arquitecto, Héctor Varela, quien es secretario de Obras Públicas, a raíz de la situación inició una investigación y confirmó el miércoles pasado la irregularidad.

Según el funcionario, el locatario, que estaba encargado de obras de manera interina llevó cemento a la planta hormigonera de la Municipalidad, donde le fabricaron los bloques que luego hizo trasladar en un camión de la comuna a su domicilio, en la calle Río Piedras Oeste de la localidad del sur provincial.

"López no es empleado de la planta permanente ni tampoco funcionario, es un colaborador que cometió una desprolijidad porque ese beneficio se otorga a los vecinos de escasos recursos e instituciones de bien público", dijo Varela a El Tribuno.

Sobre la situación actual del colaborador de la comuna dijo que: "Está desafectado y ya no prestará servicios".

Varela confirmó que el encargado interino de obras compró cemento y lo llevó a la planta hormigonera. "Existe una factura a nombre de él. Quiero aclarar que no cometió ningún robo, hizo lo que se denomina como canje, pero no podemos permitir que esto ocurra, cuando los recursos económicos son escasos y solamente estamos haciendo obras prioritarias y de mantenimiento", destacó el secretario de Obras Públicas.

López estaba haciendo un reemplazo en el área de Obras, debido a que su titular, por su edad, se encuentra exceptuado de cumplir funciones por el coronavirus, por lo tanto está en una cuarentena preventiva.