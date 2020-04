Convocan a artistas para el Fondo Ciudadano

La Secretaría de Cultura invierte 3 millones de pesos en una Convocatoria Extraordinaria del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, con el fin de financiar propuestas artísticas en toda la Provincia en este contexto de emergencia sanitaria.

Se trata de la primera de una serie de medidas y fondos en los que se encuentra trabajando el organismo y serán anunciados próximamente.

La crisis generada por la pandemia del COVID-19 a partir de la suspensión de actividades y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, produjo consecuencias económicas en los sectores informales y más vulnerables vinculados a las actividades culturales. Según Unesco, “la cultura es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora”.

Asimismo, la ciudadanía se ha visto impedida de poder disfrutar de la oferta cultural habitual que brindan creadores, artistas, realizadores, productores, artesanos y otros actores culturales, limitándose prácticamente al consumo de bienes y servicios culturales a través de medios digitales, ámbito para el cual no siempre se destinan los contenidos y formatos.

Por ello, la Secretaría de Cultura, haciendo uso de las herramientas que le brinda la democracia participativa, llama a esta convocatoria extraordinaria con intención de contribuir con los artistas, artesanos y gestores más afectados, es decir, aquellos que realizan un trabajo constante por la cultura y debido al aislamiento actual no pueden brindar su trabajo, realizar shows, dictar talleres u ofrecer sus productos en ferias.

Este Fondo entregará por única vez, y de manera excepcional, la suma de 25 mil pesos a cada uno de los beneficiarios seleccionados. Está destinado a artistas, artesanos y gestores culturales independientes que desarrollen su actividad en la provincia de Salta.

Los requisitos para participar son: tener más de 18 años de edad al momento de la fecha de inscripción, ser salteño o con una residencia mínima de cuatro años en la provincia, desarrollar su actividad artística íntegramente en la provincia de Salta con una antigüedad no menor a cuatro años; y ser artista independiente activo, teniendo como ingreso principal lo percibido por su actividad cultural. Para inscribirse, los interesados deberán adjuntar la documentación requerida de manera online al final del formulario disponible a partir del 13 de abril en www.cultura salta .gov .ar