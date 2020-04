Agustín Pichot quiere conducir el rugby mundial

El excapitán de Los Pumas Agustín Pichot anunció que se postulará como candidato a presidente de la World Rugby, la organización que dirige la actividad a nivel global y que tendrá elecciones a fin de mes.

El también empresario de medios, de 45 años, competirá con el inglés Bill Beaumont, quien será el candidato del Hemisferio Norte. Las elecciones se llevarán a cabo en forma virtual el domingo 26 del corriente y los resultados se conocerán el 12 de mayo.

Pichot, que aspira a conducir la organización en el período 2020-2024, afianzó su candidatura en un manifiesto que hizo conocer a través de las redes sociales y en el que puso en evidencia que “el rugby debe ser un deporte en el que los ingresos profesionales y comerciales sean un beneficio para todos”.

“Estamos viviendo un momento crítico y por eso esta es una elección crítica. La crisis actual es una oportunidad para alinear una visión global de nuestro juego. Ser más solidarios y justos. No podemos desaprovecharla”, escribió el exapertura del CASI y del Stade Francaise en un manifiesto difundido a través de las redes sociales

“Es momento de trabajar en un calendario global y demostrar nuestra intención estratégica de atraer la inversión sustentable que necesitamos. De lo contrario nos arriesgaríamos a volver a las contribuciones y subsidios individuales sin tener una visión a largo plazo para un juego global”, agregó.

“Debemos desarrollar y apoyar a nuestras naciones emergentes, que están luchando para sobrevivir y trascender en sus regiones, para que un día estén presentes en los grandes escenarios de Rugby Internacional, seven, copas mundiales, siendo todas competitivas y fuertes”, sostuvo Pichot, quien admitió sentirse “preparado, con ganas y capacidad” para ser futuro presidente de la WR.

“Hay que convertir a los jugadores en embajadores de nuestro gran deporte. Ellos son la verdadera y auténtica inspiración”, manifestó.

Por otro lado, Pichot no le esquivó al crimen de Fernando Báez Sosa a manos de rugbiers: “El rugby es un deporte de fuerza y agresión, pero no justifica que uno sea violento fuera de la cancha. A ningún jugador se lo entrena para ser violento afuera de la cancha. Tenemos que cambiar muchas cosas que culturalmente estaban aceptadas, como por ejemplo los bautismos (para los que debutan), y ni hablar de peleas o violencia física o psicológica de cualquier tipo. Fue un crimen. No creo que el rugby sea eso. Pero tenemos que hacer una fuerte autocrítica de la responsabilidad que tenemos en los clubes y en los jugadores que enseñamos o somos dirigentes”.

El apoyo de la UAR

Tras el anuncio oficial, la Unión Argentina de Rugby (UAR) expresó su apoyo a la candidatura y el titular Marcelo Rodríguez dijo que la postulación “llega en un momento clave que solo una figura con el liderazgo y energía de alguien como Agustín (Pichot) puede producir los cambios necesarios para que el rugby crezca en todo el mundo”.

Según Rodríguez también “está el apoyo de los miembros del Sanzaar y Sudamérica Rugby, dos organizaciones que integra la UAR”, consideró.