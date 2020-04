Investigan en Chubut si Tinelli utilizó un vuelo sanitario para que le llevaran una valija con objetos personales

La Justicia Federal abrió una investigación para determinar si el conductor de televisión Marcelo Tinelli utilizó un vuelo privado humanitario para que le trasladara hasta Chubut, donde pasa el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus junto a su familia, una valija con pertenencias personales.

Según se pudo saber de fuentes judiciales, aeroportuarias y provinciales, la investigación comenzó a raíz de una denuncia que presentó el titular del aeropuerto de Esquel, Luis Alberto Cavero.



Según reconstruyó este medio, el avión privado de la empresa Baires Fly, matrícula LV - BAW, salió desde el aeroparque metropolitano el pasado viernes y aterrizó en el pequeño aeropuerto de la provincia patágonica, una de los tres distritos que aún no tiene ningún caso positivo de Covid-19, donde una persona esperaba la valija.

Tras los controles de rutina realizados a la valija, la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) habría detectado que el contenido declarado, medicamentos, no coincidía con lo que se pudo ver en el escáner de control.

Esta divergencia fue lo que motivó la denuncia de Cavero que recayó en el Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto. Según indicaron a este medio, el magistrado dispuso la instrucción, recabar pruebas y tomar las declaraciones testimoniales a la PSA.

¿Cuál es el nexo con el conductor de ShowMatch ? La persona que figura como receptor de la valija es Juan Sebastián Burguburu quien llegó hasta el aeropuerto en una camioneta RAM, color azul, "similar a la utilizada por el chofer del señor Tinelli Marcelo", según consta textual en la denuncia.

Desde la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo encargado de controlar y autorizar los vuelos en el país, confirmaron a LA NACION que la declaración jurada presentada por la empresa para pedir permiso de vuelo era para trasladar una valija con medicamentos.

"Como forma parte de las excepciones que establece el decreto 297, nosotros le dimos el permiso. Cuando llegó a destino controlaron y, al parecer, no había medicamentos en el interior de la valija. Por eso es que el director del aeropuerto hace la denuncia y ahora debe investigar la Justicia si se violó la normativa o se mintió", explicaron a este medio.

Tinelli, por su parte, negó las acusaciones, aseguró que se trata de una mentira y apuntó contra el grupo Clarín. "Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", dijo en diálogo con Radio La Red.

"Nunca violamos la cuarentena nosotros. Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández. Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. No entiendo por qué la saña: me parece injusta", señaló. Y agregó: " "Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta". "¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo".

Luego, desde el entorno de Tinelli explicaron que en la valija sí había medicamentos y que tenían autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para realizar el vuelo.

"No se trata de un vuelo humanitario. Se trata de un vuelo privado que Marcelo pagó a la empresa con la que suele trabajar para que le lleve una medicación para un tratamiento que él y su hija Candelaria había empezado en Buenos Aires y que allá no se conseguía. Se cumplió con todos los protocolos y reglamentos que estableció el Gobierno", dijeron y evitaron explicar cuál es el tratamiento que lleva adelante el conductor y su hija cantante.

El enojo de Chubut

"Lamentablemente nosotros nos enteramos de la misma manera que se enteró la prensa. Eso lo maneja la PSA, yo intenté comunicarme con el director que es José Glinski con el fin de saber cuál era el cometido. Es la segunda vez que nos meten un avión sin ningún tipo de autorización provincial, ellos alegan que es jurisdicción nacional. Nos meten un avión en una de nuestras ciudades", dijo enojado Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut, a la radio local LU20.

El funcionario detalló sobre esos dos vuelos: "En un primer momento descargaron trabajadores de la minera de Santa Cruz que venían de una provincia que consideramos peligrosa. Los descargaron y nos lo dejaron ahí, para que nos hagamos cargo. No tenían autorización, no nos habían avisado, no habíamos podido activar ningún tipo de protocolo, ni nos quisieron escuchar para ver si estamos de acuerdo o teníamos alguna queja. Con esto sucedió lo mismo. Sorpresivamente bajó un vuelo privado, que tiene que tener autorización de la PSA y por lo que dicen bajó un bulto, una valija y que el destinatario era el señor Tinelli, pero a mí no me consta".

"No pude hablar, lo llamó pero no me pude comunicar. Alguien de la PSA lo autorizó a aterrorizar, porque los aeropuertos, están cerrados. En ningún momento nos han dado aviso". se quejó Massoni y agregó: "Sé que el juez Otranto ha iniciado una investigación al respecto esto. Pero no se sabe por qué venía, a que venía, por que permitieron esto, que debe estar avalado por el Gobierno Nacional, sino estaríamos frente a un delito".

Según el ministro: "La actuación es de oficio, no es producto de una denuncia. Es muy raro por la forma de esconderlo al tema, que no sea explícito, que no se diga que es lo que vino porque no hay prohibición de que una persona reciba una valija a través de un vuelo privado que esté debidamente autorizado".

Fuente: La Nación