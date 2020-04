El plantel de Central Norte, otra víctima de la crisis

La necesidad económica crece día a día, las deudas se acumulan y los recursos para intentar afrontar la crisis son nulos. Los clubes del ascenso en Argentina atraviesan por un verdadero calvario y no solo por la pandemia del coronavirus, sino también ante la falta de dinero.

En Central Norte, como en otras tantas instituciones del país que están con los números al rojo vivo, existe un gran preocupación, sobre todo en el plantel cuervo por el atraso en los sueldos.

Está claro que los dirigentes azabaches no son responsables de la alarmarte situación que se vive y están trabajando para reunir los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones, pero lamentablemente muchos de los jugadores, que integran el plantel que conduce Ezequiel Medrán en el Federal A, padecen la falta de ingresos.

Cumplir con la cuarentena obligatoria que dictaminó el Gobierno nacional se hizo tortuoso para muchos jugadores, sobre todos los que tienen una familia que mantener.

La dirigentes del club de barrio norte adeudan gran parte de los salarios correspondientes a febrero y marzo en su totalidad.

Antes de que se decrete el aislamiento obligatorio, el plantel de Central Norte percibió un adelanto de 5.000 pesos. Luego, sin competencia ni ingresos, los directivos hicieron un gran esfuerzo y a principio de este mes (8 de abril), le hicieron efectivo a los jugadores $7.600.

En la mayoría de los casos, la suma total de los adelantos que percibieron los jugadores no cubriría ni el 20% de sus haberes mensuales.

Si bien la situación económica se hace cada vez más cuesta arriba, el plantel de Central Norte valora el esfuerzo que está haciendo la dirigencia, lamentablemente la falta de dinero comenzó a tomar relevancia para subsistir en el día a día.

El diálogo entre los referentes y los máximos dirigentes del cuervo es permanente, quienes no pierden las esperanzas de que todo cambiará para bien y podrán salir adelante de esta cruda realidad deportiva.