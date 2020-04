Mohamed: “No tuve la conducta para jugar en Europa”

Antonio Mohamed, técnico argentino del Monterrey de México, admitió que por una ‘cuestión de disciplina‘ no tuvo la chance de jugar en el fútbol europeo durante sus 16 años de carrera como futbolista profesional.

“No tuve la conducta para jugar en Europa, pero el nivel sí que lo demostré; fue quizá cuestión de disciplina porque en la cancha tenía cosas buenas, tantas que estuve en las juveniles de la selección Argentina y salí campeón en la Copa América del 91”, dijo el Turco.

Mohamed fue contratado como entrenador por el Celta de Vigo de la Liga de España, en mayo de 2018, en tanto que en noviembre del mismo año fue despedido por malos resultados.

“El fútbol de Europa es muy establecido y ordenado, todo está delineado en una cuestión de pasos a seguir. Si se toma una decisión errónea es mal vista y eso fue lo que me pasó en el Celta, no les gustó la improvisación”, continuó según un despacho de la agencia EFE.

El técnico de 50 años, por último expresó su deseo de dirigir a los seleccionados de México o Argentina antes que a un club del fútbol de Europa.

“Si me dieran a elegir entre dirigir a la selección de México o de Argentina a un club de Europa está claro que tomaría una selección; es uno de los sueños que me falta por cumplir”, concluyó el DT.

Mohamed debutó como jugador en Huracán en 1987, luego pasó a Boca Juniors e Independiente, mientras que en el fútbol mexicano jugó en Toros Neza, América, Monterrey, Marte, Irapuato, Atlante, Atlético Celaya, Zacatepec.