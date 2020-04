Cuidados al volver a casa luego de hacer las compras

Para prevenir la circulación del Covid-19, el médico y exdiputado nacional Bernardo Biella recomendó que, cuando una persona vuelve a la casa luego de haber estado en la calle, en especial, de un lugar donde puede haber habido muchas personas, como el cajero o el supermercado, debe cambiarse la vestimenta en el lugar de ingreso.

Advirtió que es mejor tener un par de zapatos para salir de la casa y el resto del calzado, para adentro: “En la suela de mis zapatos puedo llevar gérmenes que voy a meter en mi casa”.

Luego de sacarse la ropa “de afuera”, es fundamental un buen lavado de manos con agua y jabón blanco neutro, que es más antiséptico que el alcohol en gel. “Antes de operar a un paciente, un cirujano se lava las manos con jabón blanco”, graficó Biella. LE PUEDE INTERESAR Dib Ashur confirmó que las unidades de Saeta estarán disponibles para que jubilados puedan ir a cobrar sueldos La tormenta castigó con fuerza a Vaqueros y a barrios de zona Norte: hay evacuados

El pan de jabón blanco se puede cortar en rodajas de 1 centímetro de ancho y tenerlo en el baño para lavarse las manos. “El jabón que tiene perfume o color no sirve para nada, no es antiséptico”, aclaró.

Biella advirtió que el dinero es el lugar preferido del virus para viajar durante más de 36 horas: “Cada vez que estoy con dinero me tengo que lavar las manos con agua y jabón blanco durante no menos de 20 segundos porque en el dinero no solo está el coronavirus, sino un montón de otros gérmenes que me pueden infectar”.

A todos los objetos que vienen desde fuera de la casa, hay que pasarles agua con lavandina, aunque los haya traído un ser querido, ya que pueden estar contaminados.

El médico recomendó mezclar una cucharada sopera de lavandina por litro de agua, dejarla descansar por unos 10 minutos y colocarla en un rociador.

Las bolsas de compras suelen ser medios de contagio, por lo que, si se las apoya sobre la mesada, luego hay que limpiar esta superficie con la solución de lavandina.

Las frutas y las verduras se limpian con agua de la canilla durante 10 a 20 segundos para que el virus se vaya por el resumidero. Los productos que vienen en envases plásticos suelen estar estacionados mucho tiempo y eventualmente pueden tener algún estornudo.

Quienes tienen que asistir a trabajar deben tener alcohol en gel a disposición para usarlo con frecuencia, desinfectar las superficies en las que trabajan y evitar la aglomeración de personas dentro de los negocios. Lo recomendable es que no haya más de una o dos personas por línea de caja y que el resto espere afuera para ingresar guardando una distancia de dos metros entre sí.

Para los conductores de taxis y remises, dijo que es muy importante la ventilación del vehículo. Señaló que el auto no tiene que tener recirculación -el auto tiene un botón que hace recircular el aire adentro-. Explicó que tiene que ingresar aire de afuera y las ventanas deben estar abiertas para que haya una ventilación dentro del ambiente donde está el conductor.

Más recomendaciones

Biella aconsejó comenzar a habituarse a usar la mano no hábil para abrir puertas, tocar objetos o elementos en la góndola del supermercado: “Si soy diestro, voy a usar la izquierda, porque normalmente con esa no me toco la cara, ni la llevo a la nariz…”.

Advirtió que no es necesario usar guantes porque el virus no atraviesa la piel sana, sino que atraviesa la mucosa en boca, nariz y ojos: “Ponerme guantes no tiene ningún sentido”.

Si alguien tiene síntomas respiratorios –tos, estornudo, resfrío-, debe tener cuidado higiénico de la vías respiratorias, es decir, estornudar en el pliegue del codo, usar pañuelos descartables y tirarlos inmediatamente después del uso o usar un pañuelo de tela y lavarlo con mucha frecuencia.

Con respecto a los barbijos, explicó que sirven para aquellas personas que tienen síntomas de gripe. “El 60 por ciento del virus ingresa por boca y nariz, pero el 40 por ciento lo hace por los ojos: por eso, no previene ningún contagio”, explicó Biella y advirtió que cuando el barbijo se humedece ya no cumple más su función.

Es recomendable tener en casa algunos barbijos y guantes por si alguien de la familia desarrolla síntomas, aunque sea leves de la enfermedad, y debe consultar al servicio de salud.

El médico desaconsejó la fabricación de alcohol en gel casero, ya que este produce lesiones en la piel, dermatitis y alergias. “Es un medicamento que tiene concentraciones muy precisas”, advirtió.

Consejos del CIF para reducir riesgos y la transmisión del virus



El jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Pedro Villagrán, brindó recomendaciones en torno a la pandemia: