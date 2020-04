En plena cuarentena el hijo de un Policía protagonizó un accidente en el centro de Metán

Hoy por la mañana un automóvil que era conducido por el hijo de un policía quedó en la vereda y rompió el techo de una panadería ubicada en pleno centro de Metán. ‘Es el hijo de un policía. Casi no podía mantenerse en pie porque estaba en estado de ebriedad. Gracias a Dios no mató a nadie, pero luego del accidente se dio a la fuga y todavía no lo encuentran‘, dijo Diego Ruano, quien es propietario del comercio.

‘En estos momentos estoy haciendo la denuncia en la Comisaría 30, porque además estamos en cuarentena y esta persona, de manera irresponsable, violó el aislamiento obligatorio‘, destacó.