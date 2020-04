Balance positivo de la Provincia, pero hay preocupación por lo que viene

Hoy se cumple un mes desde que se decretó el aislamiento social obligatorio por la pandemia del COVID-19 en Argentina, y desde el Gobierno de la Provincia de Salta aseguran que el análisis sobre los días transcurridos de cumplimiento de la cuarentena es bueno, aunque ven con preocupación los próximos días dado que se incorporarán nuevas actividades exceptuadas. Además, recalcan la importancia del uso del barbijo y destacan la labor de los trabajadores de los sistemas de salud y seguridad.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia, Ricardo Villada, sostuvo que "el balance que nosotros hacemos es positivo en razón de que el objetivo que se ha planteado del ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio) era lograr que la curva de crecimiento de los contagios de COVID-19 en nuestro país y en Salta no creciera de manera desmedida y esto evidentemente a un mes de haber adoptado las medidas de aislamiento es un objetivo que se va cumpliendo. Esto no quiere decir que ya está cumplido porque hay que ver cómo evoluciona".

Y agregó: "Estamos en una etapa donde hay mayor cantidad de actividades exceptuadas. Ayer (por el sábado) se incorporaron 11 más a las 51 existentes. Salió una disposición de jefatura de Gabinete de Nación que incorpora esas 11 y ya existían varias, lo que significa que hay más gente transitando en la calle, más gente exceptuada, por lo tanto tenemos que redoblar el esfuerzo".

Los días que vendrán

Al ser consultado sobre cómo creen que serán los próximos días, tras la incorporación de más actividades, Villada expresó que "la verdad es que vemos el tema con mucha preocupación. Veníamos con un proceso dentro de la etapa de aislamiento que tuvo una irrupción, un llamado de atención aquel viernes que se autorizó a los bancos al pago de jubilaciones. Ese día la verdad que no fue bueno en el objetivo de prevención y cuidado para que no haya contagios. Entonces ahora todas las medidas de excepción, estamos tratando de adelantarnos para que no se generen impactos no deseados".

El uso del barbijo

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, unas 6.953 personas resultaron demoradas por incumplir el aislamiento, entre el 20 de marzo y ayer. Unas 271 personas no llevaban tapabocas. El uso del mismo es obligatorio y el incumplimiento prevé sanciones económicas.

Desde el Gobierno de la Provincia consideran un factor fundamental del proceso de prevención el haber tomado la determinación del uso del barbijo.

"En principio, cuando sacamos la disposición de promover uso del barbijo muchos la criticaron y hoy vemos que casi 100 por ciento del país la exige. Creemos que es un pilar central de proceso. Es necesario que la gente entienda que para moverse en el espacio público, comprar alimentos sí o sí debe utilizar tapabocas, barbijo casero o mascarilla, es decir, cualquier elemento que le permita cubrir la nariz y la boca", dijo Villada.

Además, recalcó la importancia de protegerse a sí mismo y a los demás en función de que existen portadores asintomáticos. "Nosotros tenemos pocos casos positivos de gente a la que se le realizó el test de COVID-19 y dio positivo, solo tres, pero este análisis se realiza tras desencadenarse los síntomas y la gran pregunta es cuántas personas tienen el virus y son asintomáticos, porque eso hace que esas personas contagien a otras. Por este motivo es importante que la gente no se relaje con el cuidado y la prevención y tire por la borda todo el esfuerzo que venimos realizando", hizo hincapié el funcionario.

Añadió: "Hemos podido con esta posibilidad del aislamiento alistar de manera mucho más efectiva nuestro sistema de camas de terapia intensiva. Hay más lugar para atender a la gente, incluso tenemos sitios acondicionados como el Centro de Convenciones, complejos deportivos en Orán y Tartagal".

En Salud

Consultados por este diario, desde el Ministerio de Salud no quisieron poner ayer a ningún vocero para que haga un balance del trabajo que realizaron durante este último mes. Más allá de que esta es una área clave prefirieron el silencio.

La provincia se mantiene con tres casos positivos de COVID-19, los tres ya fueron dados de alta. Se tratan de casos importados. En estas últimas semanas también se comenzaron a realizar los análisis en el hospital Señor del Milagro, sin necesidad que las muestras tengan que ir a Buenos Aires, lo que agiliza la capacidad para realizar los diagnósticos.

En materia de infraestructura se equipó el hospital Papa Francisco para que sea un centro de referencia de enfermos que necesiten cuidados intensivos, también se acondicionó el Centro de Convenciones para atender pacientes que no requieran respirador. El hospital Militar y Hospital del Milagro también recibirán pacientes con coronavirus.