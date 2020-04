Actividad física en casa y el cuidado

En este tiempo de cuarentena los deportistas se las ingenian para realizar actividad física dentro de casa.

Maximiliano Kripper, presidente de la Cámara de Empresas de Actividad Física de Salta y profesor de Educación Física, dialogó con El Tribuno y remarcó la importancia de continuar realizando ejercicios en tiempos de cuarentena.

“Hoy la gente está haciendo gimnasia dentro de su casa, se está usando mucho las videollamadas para hacer clases. La mayoría de los profes o muchos gimnasios optaron por esa modalidad virtual en vivos por Facebook e Instagram”, comentó Kripper.

Si bien se recomienda la actividad en casa para Kripper el gimnasio sigue siendo “el lugar” para realizar ejercicios.

“En el gimnasio es totalmente distinto, lamentablemente el virus no permite ir a un gimnasia pero se está tomando como una opción más, llamar a los profesores que te marcan las clases, de todas maneras no es lo mismo que ir a un gimnasio”.

Kripper también dio su recomendación cuando se pueda volver al gimnasio. “Hay que hacer actividad paulatinamente, va a tener buen resultado en la constancia, si uno es contaste tiene bueno resultados, la intensidad va a tener mucho que ver pero hay que hacerlo muy tranquilo, subiendo de a poco el nivel. Si uno tiene una guía, el entrenador personal va a ir marcando los ejercicios en el gimnasio para que el cuerpo se vaya acostumbrando. No nos olvidemos que para nuestro bienestar, tenemos tres grandes pilares: la actividad física, la alimentación y el descanso. Conforme vayamos siendo más intensos, será cada vez más importantes estas tres columnas”.

Dueño de su propio Gimnasia, Kripper también comentó las dificultades que atraviesan en este rubro.

“Estamos muy preocupados porque ningún gimnasio abrió, buscamos entrar en los planes del gobierno para ayudarnos un poco para pagar alquileres. Si bien nos adaptamos en nuestras redes sociales para subir una clase distinta par que la gente siga nuestro estilo, está bastante complicado el panorama, hace treinta días que estamos sin trabajar. Tuvimos charlas a nivel municipal y a nivel provincial pero todavía no hay nada en concreto”.

Por último, el entrenador también le dejó un mensaje a la gente.

“Aconsejaría realizar tres veces por semana actividad física, que se diviertan, que se amen y que se cuiden. Nos mantengamos haciendo actividad porque así también generemos una buena salud”.

Trabajar sin Gimnasios

Para Maximiliano Kripper, propietario del Gimnasio MK en Santiago del Estero 6 y Radio Independencia 3052, el aislamiento se volvió un dolor de cabeza. Con los gimnasios cerrados, buscan una solución desde el Estado para poder solventar los gastos de alquileres.

“Esperamos tener una respuesta porque realmente se volvió inviable mantener los gimnasios cerrados. Se invirtió mucho para poder abrirlos y ahora no podemos usarlos”.