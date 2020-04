El gobierno porteño implementó el aislamiento agravado para mayores de 70 años

A pesar de la críticas, y con modificaciones con relación al anuncio de la semana pasada, el Gobierno porteño puso en vigencia la resolución que obliga a los mayores de 70 años a comunicarse con el servicio de atención ciudadana (número 147) antes de salir de sus casas, aviso que tendrá una vigencia de 48 horas.

A partir de este lunes, los adultos mayores no sólo tendrán restringida su movilidad personal en virtud de la cuarentena total, sino que además deberán comunicarse con el gobierno porteño antes de salir a la calle. Por eso, para este rango etario regirá un aislamiento agravado.

La resolución conjunta 16/MJGGC/20, firmada por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y por el ministro de Salud, Fernán Quirós, establece en su artículo 2 que “a los efectos de garantizar el conocimiento de todas las alternativas puestas a disposición por parte de la Ciudad, para evitar que las personas de setenta (70) o más años salgan innecesariamente de su domicilio o lugar en el que se encuentren cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establécese la necesidad de comunicarse previamente con el servicio de atención ciudadana al número 147”.

A su vez, en el artículo 3 se notifica que ese aviso tendrá una vigencia de 48 horas, aunque también se detalla quienes quedan exceptuados de cumplir que este normativa: Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

Tampoco deberán dar aviso al 147 autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la ciudad de Buenos Aires, personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.



Tampoco deberán hacerlo las personas que deban recibir las vacunas de conformidad con el calendario establecido y/o para realizar tratamientos médicos programados o quienes deban cobrar su sueldo o jubilación en el día que corresponda conforme el calendario de pago establecido.

“Yo no elijo a quién ataca la pandemia, en Europa 8 de cada 10 muertos son mayores de 7, y el promedio de edad en la Argentina es de 71, además es predecible que aumente la circulación en las calles. Es una decisión guiada por criterios sanitarios, que tiene que ver con cuidar la vida de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires”, planteó hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una conferencia de prensa.

Además, destacó que, hasta las 8, el 147 había recibido 3500 llamados telefónicos. “No estamos yendo sobre las libertades ni el derecho de nadie a decidir, les pedimos (a los mayores de 70) que busquemos una alternativa entre todos así podemos evitar que salgan”, agregó.

El jueves pasado, el Gobierno porteño anunció el polémico Permiso de Circulación obligatorio y específico para los mayores de 70 años. La intención era que esa herramienta los disuada de salir a la calle y garantice el distanciamiento preventivo ante posibles contagios, y se establecería el cobro de multas si la persona era detenida en la vía publica sin aquel certificado.

No bien se conoció la noticia el arco de críticas fue amplio, desde el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, hasta actrices y un nutrido grupo de intelectuales, quienes se refirieron a la medida como "discriminación y maltrato”.

Por este motivo, el Gobierno porteño resolvió flexibilizar la medida y aclaró que no habrá multas ni sanciones. “No los vamos a multar ni a controlar: los estamos cuidando. Y los estamos acompañando, brindándoles ayuda para que no les falte nada”, explicaron funcionarios de la Ciudad durante el fin de semana.

El domingo, el propio Larreta, publicó una carta a los mayores de 70 años a través de las redes sociales. “Nuestra intención siempre fue, es y será ayudarlos a cuidarse; no buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad y su autonomía. Solamente les pedimos que nos llamen antes de salir para que podamos ofrecerles las alternativas que tenemos en la Ciudad para solucionarles sus necesidades, minimizando así las salidas y sus riesgos”, afirmó.

El mandatario porteño comenzó el escrito, precisamente, con una referencia a las críticas. “Yo siempre los escucho y esta no es la excepción", destacó, y agregó: “Si bien varias personas y referentes de la sociedad me manifestaron su apoyo a esta decisión, también es cierto que, por distintos medios, muchos otros me manifestaron su preocupación".

“Entiendo perfectamente la frustración, e incluso hasta el enojo que sintieron algunos adultos mayores de la Ciudad. Mi intención no es subestimar ni hacer sentir mal a nadie”, aseguró el Jefe de Gobierno porteño.

Sin embargo, y aunque reconoció errores en la comunicación de la medida, señaló que “no se puede negar la realidad”. “Toda la evidencia del mundo muestra que los mayores de 70 son, por lejos, quienes más riesgo de vida tienen. En Europa, 8 de cada 10 fallecidos por el virus son adultos mayores. Y en la Argentina, el promedio de edad de los fallecidos es de 71 años”, indicó.

En el texto, además, detalló el Plan Integral de Asistencia y Acompañamiento para los Adultos Mayores “que contempla no solamente el cuidado de la salud física, sino también la contención psicológica y emocional que todos necesitamos en este momento difícil donde está en juego lo más valioso que tenemos, que es la vida”.

“Ahora, lo más importante es disminuir al mínimo posible las salidas a la calle. Y ese el espíritu de la decisión que comunicamos el viernes, porque todos vemos que hoy hay mayor circulación de gente en la calle. Y eso significa mayor riesgo de contagio”, explicó Larreta: “Posiblemente esta sea una de las decisiones más difíciles que me tocó tomar, porque sabía que iba a doler. Incluso algunos me hablaron del costo político que podía tener la medida”, agregó.

Fuente: Infobae