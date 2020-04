Salud indicó que los repatriados generan riesgo y que para mayo esperan que la situación se mantenga como hasta ahora

El doctor Miguel Astudillo, jefe del Programa de Situación Epidemiológica presentó hoy un informe sobre la situación de Salta ante la pandemia de coronavirus en esta segunda etapa de la cuarentena.

Astudillo sostuvo que el total de pacientes asistidos hasta hoy es de 128 de los cuales, 117 se descartaron por laboratorio negativo y 5 porque no coincidía su epidemiología con los casos sospechosos de coronavirus. “El número de casos positivo en Salta sigue siendo de 3. Ayer ingresó un caso sospechoso más y en estudio permanecen 3 muestras que están en el hospital del Milagro y en el transcurso de la tarde estarán los resultados”.

Astudillo fue positivo con respecto a los resultados que se están dando en la provincia y en el país. “La curva epidemiológica del país esta en un estado de meseta. No tuvo el crecimiento del principio. Esto está relacionado al aislamiento obligatorio. En lo que respecta a Salta hace 20 días que no tenemos casos positivos, pero si sospechosos. Esto por un lado habla de un cumplimiento de las medidas de aislamiento y está siendo muy efectivo”.

Indicó que para mayo se espera que no haya un gran cambio en la causística que tenemos hasta ahora, pero es cierto que en este período de repatriación , el regreso a Salta de personas que están en otras provincias genera un riesgo. “Son personas sanas y que ante la mínima sospecha se las ingresa con protocolo de análisis. Las personas vienen muy concientizadas de que deben guardar un aislamiento estricto a la espera o no de síntomas”, expresó.