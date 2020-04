Asaltaron la casa de Luli Fernández y amenazaron con llevarse a su hijo

Una violenta "entradera" sufrieron hoy la modelo y panelista Luli Fernández y su marido el abogado Cristian Cúneo Libarona mientras pasaban la cuarentena en su casa de la localidad bonaerense de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, y dos delincuentes armados ingresaron al lugar y amenazaron con llevarse al hijo de 1 año de la pareja.

Fernández relató que todo comenzó cuando escuchó ladrar a sus perros, pero no prestó atención porque ellos "están acostumbrados al movimiento de cuando llega el jardinero".

Sin embargo, el temor invadió a la modelo cuando vio a su marido entrar a la casa con otra persona que le venía apuntando con una pistola.

"Querían que les diéramos todo. Pedían plata y joyas. Los ladrones tendrían entre 30 y 40 años", relató y enseguida reveló que a su marido "lo maltrataron un poco más porque no se resistía pero les decía ´pará, pará´", explicó Luli, quien al momento del robo estaba con su madre y su hijo Indalecio de un año a punto de cambiarle a este los pañales en la cama.

"Uno de ellos nos pidió que nos tiremos al piso y que no lo miremos. Yo lo tenía a Indalecio abajo mío, porque inmediatamente me puse arriba de él. Todavía estoy temblando.

Imaginate cuando a una mamá la miran y le dicen ´me voy a llevar a tu nene’. Lo único que quería era resguardar a mi hijo, porque básicamente me decían ´dame las joyas, dame los dólares, porque me llevo al nene´. Tres veces me repitieron eso", agregó Fernández.

Además, prosiguió: "A mi marido le pusieron el arma en el hombro, en el cuello".

Los delincuentes finalmente escaparon sin herir a nadie ni llevarse al hijo de la pareja, pero se llevaron dinero, cuyo monto no fue dado a conocer, el reloj que llevaba ella y el que tenía Cúneo Libarona.

Más temprano, cuando apenas ocurrió el robo, la modelo relató el mal momento que vivió en un video subido las historias de su cuenta de Instagram.

"Todavía estoy temblando. Nos robaron en nuestra casa de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas. Nos hicieron tirar al piso, nos amenazaron con armas que se iban a llevar a Indalecio. Nos robaron plata, mi reloj y el de mi marido, pero eso es lo de menos", contó la modelo.

Además, agregó: "La Policía llegó enseguida. Me imagino que en cuarentena van a poder encontrar a dos pesonas que están en un auto blanco circulando por la zona. Ojalá a quien coresponda nos pueda ayudar a que agarren a esta gente, que son la peor pandemia que nos rodea a los argentinos desde hace muchísimos años".

"Fue espantoso, horrible. Una situación que sé que muchos atravesaron y que lamentablemente esta vez nos tocó a nosotros", cerró la panelista.

Luego, en otra historia de Instagram escribió: "Gracias a la chica que me atendió en el 911 por contenerme y tranquilizarme. Gracias a los dos policías que vinieron enseguida y salieron a buscarlos (a los ladrones). No dudo que en cuarentena, con la poca circulación que hay en la zona, tendremos pronto novedades".