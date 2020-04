Issa: "Que la Justicia investigue, nosotros seguimos trabajando"

La Fiscalía Penal 2 de Metán interviene en el sorprendente hallazgo de larvicidas vencidos en una dependencia de la comuna, lo que generó una gran polémica ciudadana, debido a la gran cantidad de casos de dengue que se vienen produciendo en la localidad del sur provincial.

"Efectivamente se trata de productos con vencimiento en los años 2018 y 2019, que estaban destinados a combatir el dengue y ahora están secuestrados en la Brigada de Investigaciones a disposición de la Justicia. Mientras tanto nosotros seguimos trabajando para combatir el avance de la enfermedad transmitida por los mosquitos y en la prevención de coronavirus", dijo a El Tribuno el intendente de Metán, José María Issa.

Los elementos entre los que había frascos "Introban", un larvicida para el control de larvas de mosquitos, fueron encontrados en las instalaciones de Acción Social de la Municipalidad. Los componentes llevan la inscripción del Ministerio de Salud de la Nación y habían sido recibidos por la gestión anterior.

"He pedido que se dé intervención a las autoridades policiales porque esto tiene que ver con la salud pública. Son productos que en su momento deberían haber sido utilizados en la lucha contra el dengue. No culpo a nadie, que la Justicia investigue, mientras tanto nosotros seguimos trabajando por la salud de la comunidad, con nuestro mayor esfuerzo", dijo el joven abogado, quien asumió en diciembre pasado como intendente de San José de Metán.

140 casos por ficha epidemiológica

El domingo por la noche el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria (COE) de Metán informó que hay 140 casos de dengue confirmados por ficha epidemiológica.

"Es lamentable, me preocupa y me ocupa a diario porque muchos de nuestros vecinos están padeciendo o sufrieron esta enfermedad. Se debe saber por qué no se utilizaron esos productos y por eso ya está trabajando la Justicia metanense", destacó el jefe comunal.

Issa no quiso polemizar ni dar nombres. "Yo pongo por sobre todo la salud de la gente primero y esto me ha tocado también muy de cerca y la pasamos muy mal", destacó el intendente de Metán al confirmar a El Tribuno que su propio hijo adolescente tuvo dengue.

"Nosotros seguimos trabajando intensamente. Hemos realizado un descacharrado en un circuito completo por todos los barrios de nuestra ciudad. Se hicieron los bloqueos y los controles en los lugares en los que se confirmaron casos, contamos con una Brigada del Dengue y desarrollamos acciones conjuntas con el Hospital del Carmen y fumigaciones con Vectores de Nación", remarcó el intendente, entre otras acciones para combatir la gran cantidad de casos que se dieron, por primera vez, en la localidad del sur provincial.

Sin casos sospechosos

Por otra parte, a través del Comité Operativo de Emergencia, el hospital Del Carmen confirmó a la comunidad que en Metán "no se registran casos sospechosos de COVID-19". El municipio, el Hospital del Carmen, la Policía y los Bomberos Voluntarios informaron a los vecinos sobre el trabajo que se realiza en forma conjunta "a fin de preservar a la población de San José de Metán ante la pandemia".

En ese sentido destacaron que el domingo pasado, el intendente Issa, junto a la gerente del hospital, Annavella Balbuena; el director de Protección Civil, Miguel Morales, y autoridades policiales supervisaron las intensas tareas que se desarrollan en el puesto de control policial ubicado sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del paraje Paso del Durazno, al sur de Metán.

"Habrá dos enfermeros prestando servicio en ese puesto de la Policía Vial. Se intensificarán los controles durante toda la semana y se hará la correspondiente verificación de las personas que lleguen desde otras provincias o localidades vecinas, en el marco de las nuevas disposiciones establecidas a nivel nacional", destacaron en un par te de prensa oficial del COE.

En carne propia

