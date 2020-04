El director de RAC Construcciones, Rafael Cornejo, planteó la incongruencia de que solo esté permitida la construcción pública y no la privada.

En diálogo con Radio Salta, el empresario contó que solo se dedican a la obra privada y tienen 14 edificaciones paralizadas por las medidas de aislamiento del COVID-19.

Dijo que de manera directa de su empresa dependen 500 familias.DALE

